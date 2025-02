El presentador que reaparece hoy miércoles en 'El Hormiguero' un año después de retirarse por su enfermedad

Tras arrancar la semana con la visita de Paula Echevarría y apostar por nuevos rostros como el de la psiquiatra Marian Rojas-Estapé, 'El Hormiguero' recibirá este miércoles a un mítico rostro de uno de los espacios más exitosos de Antena 3. Tras casi un año de ausencia, Àngel Llàcer visitará a Pablo Motos para hacer su primera aparición en la cadena desde que abandonó 'Tu cara me suena' a principios de año por su grave revés de salud.

A principios de 2024, el actor y presentador catalán sentía cómo la vida le sonreía en el terreno personal y profesional. Llàcer acababa de regresar de su viaje por Vietnam, y en abril se volvió a reunir con sus compañeros del concurso de imitaciones de Antena 3 para dar comienzo a la temporada 11 por todo lo alto. Sin embargo, tras las primeras galas, el presidente del jurado de 'Tu cara me suena' tuvo que ausentarse de forma indefinida.

Àngel Llàcer reaparece en 'El Hormiguero' tras su forzosa salida de 'Tu cara me suena' hace casi un año

El 16 de abril, fue él mismo el que anunció que había sido ingresado en la Clínica Ruber de Madrid por una infección estomacal. "Me he infectado con una bacteria que se llama shigella, que parece el nombre de una Drag Queen", bromeó Àngel Llàcer en Catalunya Ràdio sobre su primera ausencia, la cual fue solventada por Silvia Abril.

Pero su lucha contra la bacteria que contrajo durante su visita a Vietnam no quedaría ahí. Tras regresar al concurso durante una sola gala, volvió a ser ingresado en Barcelona a mitad de mayo con un pronóstico mucho menos esperanzador. El 27 de mayo, el actor tomó sus redes sociales para sincerarse con sus seguidores sobre la experiencia cercana a la muerte que había vivido durante esta segunda ronda en el hospital.

"Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos. Ahora ya puedo decir que el bache está superado, que ya estoy en casa y que vienen meses de rehabilitación", anunció Àngel Llàcer en su Instagram. A partir de ahí, se mantuvo alejado de 'Tu cara me suena' durante el resto de la edición, siendo finalmente sustituido por Santiago Segura.

💪 Esta noche nos visita ¡@AngelLlacer! Hablaremos de su recuperación y su esperado regreso a la televisión #LlàcerEH pic.twitter.com/PFtnhCISHd — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 12, 2025

Su experiencia cercana a la muerte por la bacteria shigella y la dura recuperación

Y desde entonces, el compañero de Chenoa, Lolita y Carlos Latre ha medido con cuentagotas sus apariciones televisivas. Salvo un par de apariciones en 'Collapse' de TV3, donde llegó a mostrar todas las cicatrices de su paso por el hospital, su visita a 'El Hormiguero' se presenta como su gran regreso televisivo.

En octubre también pasó por el plató de 'Y ahora Sonsoles', donde se emocionó cuando le preguntaron por su regreso al concurso cuya mesa de jurado ha presidido desde la primera edición. "Lo peor que te puede pasar es perder a un hijo entonces yo a mis padres les decía que ya era mayor, que había tenido la suerte de hacer la profesión que me gustaba y traté de convencerles de que me moría pero ya había vivido mucho más que ellos y que me iba feliz", confesó Àngel Llàcer entre lágrimas sobre su dura

Àngel Llàcer llegará al programa de las hormigas en un momento clave, ya que este mismo miércoles se anunciaron los tres primeros concursantes de 'Tu cara me suena 12': Yenessi, Ana Guerra y Bertín Osborne. Por lo que el director podría resolver los rumores sobre su futuro en el concurso de imitaciones y adelantar cómo será la primera entrega sin Carlos Latre entre los puestos del jurado.