Bea Archidona, fuera de 'Tardear', dice lo que realmente piensa del salto de Ana Rosa a la mañana

Este pasado lunes, 3 de febrero, se producía el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco con 'El programa de AR'. De esta forma, decía adiós a las tardes de la cadena y, con ella, también lo hacía Bea Archidona, la que hasta hace poco era su sustituta habitual en 'TardeAR'.

Sin embargo, ahora el papel desempeñado por Bea Archidona será asumido por Verónica Dulanto. Aun así trabajo no la va a faltar, puesto que continuará con su labor como presentadora de '¡De viernes!' junto a Santi Acosta. Según ha reconocido en declaraciones a Europa Press, la vendrá bien parar un poquito: "De momento vamos a frenar un poquito, que vengo de una racha de no parar, de especiales, de 'TardeAR', del viernes… Y de momento '¡De viernes!', que no es poco. Aparte yo creo que vienen cosas muy buenas".

Bea Archidona, encantada con el regreso de Ana Rosa a las mañanas: "Es su sitio"

La periodista confiesa que se va a echar de menos a Ana Rosa por las tardes: "Es que es un cambio". Aunque, por otro lado, "coge su trono, la reina (de las mañanas)". "Yo esta mañana me he levantado con el café, he empezado con Terradillos y después ya he visto a Ana Rosa, digo 'es que ahora sí'. Es verdad que es su sitio. Se la va a echar de menos por la tarde, pero bueno, hay gente estupenda, está Frank, está Vero, que están liándola esta misma tarde", asegura la presentadora de '¡De Viernes!'.

Si bien, reconoce que "a mí me gusta ver a Ana Rosa por las mañanas. Yo empecé con ella por las mañanas. El viernes cuando estuvo en '¡De viernes!' me emocioné algún ratito viendo vídeos de recuerdos. Porque para mi fue un empezar en Mediaset. Entonces verla esta mañana me ha emocionado también y me ha gustado mucho verla", sentencia Bea Archidona.