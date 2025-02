Avance 'La Moderna' del jueves 13 de febrero tras un intento de asesinato de Emiliano a Maruja

'La Moderna' ha entrado en plena recta final pues pese a que se encuentra en un gran momento de audiencia, TVE ha decidido cancelar definitivamente la ficción diaria. Por si fuera poco, desde hace semanas, La 1 ha acelerado el ritmo de emisión de la serie y ofrece cada día un episodio y medio.

En el capítulo de 'La Moderna' de este miércoles hemos asistido a otro intento de asesinato tras las muertes de César Morel y doña Lázara. Y es que después de que Maruja confesara públicamente delante de todos durante la fiesta que había realizado para recaudar fondos, Emiliano ha entrado en cólera.

Emiliano intenta matar a Maruja y Pepita la salva

Tras enterarse de lo sucedido, Paula se presentaba en su casa para saber qué ha ocurrido y Maruja no duda en decir que prefiere morir matando para que tanto sus hijos como Pepita puedan ser libres. Poco después, Emiliano regresa a casa y tras enfrentarse con su esposa, no duda en intentar ahogarla. "Has cometido un grave error. Me gustaría reconocer tus cualidades como actriz, estuviste fantástica. ¿Todo lo que dijiste lo tenías preparado?", le preguntaba. "No me dejaste otra salida Emiliano", le contestaba ella.

"A mí tampoco me queda otra salida, solo hay una forma de recuperar mi reputación y mi honor y es asimilar que has perdido completamente el juicio", le espetaba Emiliano. "Te equivocas, no he estado más cuerda en toda mi vida", defendía Maruja. "Ayer dijiste que la memoria de tu amante te acompaña, eso es bueno así no te sentirás tan sola en tu nuevo hogar porque necesitas ayuda, vas a ingresar en un manicomio y tal vez no vuelvas a ver la luz del sol", le amenazaba.

Después, Maruja no dudaba en decirle a su marido que "la luz del sol se apagó el día que mataste al único hombre que he amado y sabes lo que no conté ayer, lo mucho que él me amaba a mí". Tras ello, Emiliano no se lo pensaba y cogía a su mujer del cuello para acabar con ella. Pero justo, Pepita irrumpía en el salón y salvaba a Maruja y amenazaba al que fue su amante con un abrecartas.

Tras el nuevo golpe de Emiliano, tanto Pepita como Paula y Rodrigo están muy preocupados por la vida de Maruja. Después, Rodrigo no duda en decirle a don Fermín que va a quebrar el único vínculo que queda entre su madre y Emiliano

¿Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'La Moderna' que se ofrecerá en La 1 de TVE el jueves 13 de febrero a partir de las 16:20 horas antes de 'La Promesa' y ' Valle Salvaje'?:

Avance del capítulo 340 de 'La Moderna'

Emiliano manipula a Pepita, que vuelve a ponerse en contra de Maruja. Las dos vuelven a sus antiguas disputas y dejan sus alianzas a un lado. Mientras, don Fermín retoma su investigación sobre Caridad, a la que sigue buscando sin mucho éxito.

Por su parte, el al capitán Dávila mandará seguir a un sospechoso mientras Quico celebra despistarle. A pesar de todo, Rodrigo demostrará su buen corazón al avisar a Emiliano de una nueva amenaza.