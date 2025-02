Alaska no evita soltar estos incendiarios términos sobre Melody en Eurovisión: "Estoy harta"

La temporada eurovisiva está a punto de arrancar y Melody pronto emprenderá su camino por distintos países hasta la gran final en Basilea. Mientras tanto, nuevos rostros de la industria continúan confesando su opinión de 'Esa diva' y la victoria de la andaluza. La última en hacerlo ha sido Alaska, que ha elevado su principal queja sobre el Benidorm Fest.

"Melody es una diosa. Se lo merece", sentenció la cantante nada más ser preguntada por la de Dos Hermanas ante los micrófonos de La Razón en un reciente encuentro con los medios. Fue entonces cuando la intérprete de 'Dramas y comedias' recordó cuando coincidió con la rumbera en la preselección de 2009.

Alaska carga de lleno contra los candidatos del Benidorm Fest: "No les gusta ni Eurovisión"

Por aquel entonces, Melody probó suerte junto a Los Vivancos con su tema 'Amante de la luna', con el que conseguiría el segundo puesto en 'Eurovisión 2009: El retorno'. "Yo fui presentadora de las galas de selección el año que Soraya ganó a Melody", recordó Alaska al citado medio. Rememorando así la victoria de 'La noche es para mí' por encima de la andaluza y todos los reveses que sufrió en sus actuaciones.

Alaska y Melody

"Cuando los Vivancos la dejaron o cuando le falló el micro, ella supo salir adelante. Me quedé pensando, esta chica con la que he trabajado varias veces, es la bomba", aseguró la intérprete, subrayando su emoción por que la sevillana pueda por fin cumplir su sueño. Y precisamente subrayó esa dedicación de la representante de este año para atacar directamente al Benidorm Fest.

"Me gusta mucho que vaya a Eurovisión una persona que se cree Eurovisión. Porque estoy harta de gente que se presenta al Benidorm Fest, no sé para qué, porque ni les gusta Eurovisión, ni han visto nunca Eurovisión", espetó Alaska. Así, la que fue encargada de conducir la primera edición del festival en 2022 lanzó su dardo personal a algunos candidatos que han afrontado la oportunidad de participar en el festival de la canción como una carga.

"Yo sería un ejemplo de persona que no debe ir"

Y es que, como ha reiterado en numerosas ocasiones, ella misma es un claro ejemplo del tipo de artista que no debería jamás representar a España en el festival. "No, yo soy cero competitiva… Tengo cara de acelga si tengo cero points o si tengo diez points. Así que yo sería un ejemplo de persona que no debería ir porque no tiene ese entusiasmo por ganar ni por nada", confesó la cantante.