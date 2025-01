'Vamos a ver' actualiza el estado de Isa Pantoja tras su problema de salud en pleno embarazo

Tras casi dos semanas en vilo por el estado de salud de Alma, la hija de Anabel Pantoja, la familia de la tonadillera parece no tener un respiro de malas noticias. En el cuarto mes de su segundo embarazo, del que será su primer hijo junto a Asraf Beno, Isa Pantoja compartía este lunes su tremendo susto de salud.

"Hoy he tenido un sustillo. Estoy en casa y estoy bien", comenzó explicando la hija de Isabel Pantoja en sus historias de Instagram. Así, la colaboradora de 'Vamos a ver' se sinceró con sus seguidores sobre un inesperado contratiempo que podría afectar a su segundo embarazo. "He empezado a sentir traquicardia, sudor, como que me mareaba", relataba ella misma en sus redes sociales.

Isa Pantoja explicó entonces que, nada más levantarse este lunes, había sufrido una bajada de tensión. "Estaba todo normal", aseguró la televisiva, que nada más desvanecerse corrió a medir sus niveles de azúcar. "Lo consultaré con mi ginecólogo", añadió poco después antes de describir cómo han afrontado el inesperado revés que le hacía perder el conocimiento en mitad de una tienda.

Isa Pantoja en sus historias de Instagram (@isapantojam)

"Me asusté al despertarme porque no sabía qué me había pasado, pero me dieron Coca-Cola y ya mejoré", continuó explicando la hermana de Kiko Rivera, que pese a no haber recibido aún opinión médica, achaca este episodio a problemas relacionados con la tensión. Y es que, debido a su estado, la ex concursante de 'Gran Hermano VIP' se ha quedado intranquila tras este inesperado episodio.

"Qué sensación más mala. Es como que el pulso se acelera, te quedaras sin fuerzas, con pitos en los oídos, pierdes la vista y ya no te acuerdas de nada", insistió Isa Pantoja, que asegura además que continuará actualizando a sus seguidores de Instagram sobre su estado de salud a lo largo del día. Un revés que se produce tan solo unos días después de que acudiese a ver a su prima Anabel al Hospital Materno Infantil de Las Palmas, donde permanece ingresada su primera hija.

"Estuve allí el pasado fin de semana porque necesitaba estar al lado de mi prima. Soy mamá y entiendo lo doloroso que tiene que ser esa situación", confesó la hija de Isabel Pantoja en 'De Viernes', asegurando que todo el clan ha dejado sus diferencias a un lado para viajar hasta la isla y estar junto a Anabel Pantoja en un momento de incertidumbre como el que vive actualmente.

Adriana Dorronsoro da la última hora sobre el estado de Isa Pantoja

Después de charlar con Isa Pantoja, Adriana Dorronsoro ha destapado en 'Vamos a ver' más detalles sobre su verdadero estado de salud: "Isa se está haciendo pruebas, pero parece que todo está bien y seguramente ha sido una bajada de tensión", ha confirmado.

Además, han sacado a la palestra las imágenes del momento preciso en el que Isa comenzó a encontrarse mal de repente, y sufrió un desmayo tras el que su marido, Asraf Beno, hizo todo lo posible por ayudarla. Él fue quien la auxilió de inmediato en mitad de una tienda de ortopedia, sentándola en una silla y le acercó un vaso de agua. Poco a poco Isa Pantoja recuperó la estabilidad en mitad del susto.