Juan del Val pide a la dirección de 'La Roca' frenar lo hecho con Anabel Pantoja: "No se debe"

Ha sido el tema más comentado durante toda la semana en los programas dedicados a la crónica social: el estado de salud de Alma, la hija de Anabel Pantoja, ingresada desde el 12 de enero. Y 'La Roca' no iba a ser menos. Este domingo, el programa de Nuria Roca en La Sexta ha empezado a abordar el asunto, algo que ha criticado Juan del Val en pleno directo.

Aunque la noticia fue comentada brevemente la semana pasada en 'La Roca', ha sido en la tarde de este domingo cuando ha tratado el tema con profundidad. Aunque, afortunadamente, las últimas noticias que llegan desde Gran Canaria son alentadoras, el estado de salud de la pequeña ha mantenido en vilo a todos los familiares y amigos de Anabel Pantoja y su pareja, David.

Pese a la 'guerra' en el clan Pantoja, toda la familia se ha volcado con la bebé. Hasta la isla se han desplazado tanto Isabel Pantoja como sus hijos, Isa y Kiko Rivera. Así como numerosos amigos de la influencer, como Belén Esteban, Susana Molina o Amor Romeira. Sobre todo ello han debatido en el magacín conducido por Nuria Roca.

Juan del Val, muy crítico con la dirección de 'La Roca'

Sin embargo, siguiendo su tónica habitual, Juan del Val ha sido el más crítico a la hora de abordar esta información, y así se lo ha hecho saber a sus compañeros. "Yo tengo una duda y la expongo. Tanto este programa como el resto, ¿deberíamos estar hablando de esto?", preguntaba el escritor. Pilar Vidal y Nuria Roca respondieron con un contundente "no". Tras lo cual el colaborador exponía su teoría: "Porque a mí me parece que si se habla sobre si Isabel Pantoja coincide en un sitio con sus hijos, pues eso es corazón y tendría su lógica".

"Igual, deberíamos hablar de eso", le interrumpía la presentadora. Pero Juan del Val insistía: "Estar hablando de una bebé que está enferma, me da la sensación de que creo que no se debe hablar". A raíz de esta crítica de su marido, Nuria Roca recordó que, aunque la situación de la bebé ha puesto en vilo a toda España, realmente no se está hablando de ella: "No es sobre la pequeña, porque, además, ni nos compete. Los padres no se han pronunciado ni tampoco los médicos. En eso, hay que respetar cualquier decisión".

Pilar Vidal alaba la "prudencia" de los medios de comunicación

"Lo que paso es que sí que es verdad que todo es más noticiable porque la familia Pantoja está allí y eso genera noticia", añadía la conductora del programa. "Ha ido hasta Belén Esteban. De ahí que sea muy difícil no hablar, dado que se ha puesto el foco porque también han ido Kiko Rivera, Isa Pantoja, han coincidido allí y no han visto a su madre", recordaba Berni Barrachina.

Por su parte, Pilar Vidal valoraba la situación: "Anabel es el nexo de unión de esta familia desestructurada. A pesar de que ellos no se lleven bien, ella sí con cada uno de ellos. El ejemplo es que han ido todos a verla, a pesar de las rencillas familiares. Eso es lo positivo. Anabel, también, dentro de lo incómodo que puede ser vivir una situación tan triste y tan dura rodeada de cámaras y que todo el mundo hable de ello y esté pendiente de ella y que no pueda hacerlo normal o en la intimidad, como pueden hacerlo el resto de personas. Ella está agradecida porque creo que le llegan todas estas muestras de cariño".

“"reo que los compañeros son conscientes de lo dura que es la situación y que están actuando con una prudencia y cariño único. Chapó por ellos", sentenciaba Pilar Vidal. Unas palabras con las que se mostró totalmente de acuerdo Juan del Val. Dicho esto, Nuria Roca dio paso a otras noticias de la tarde.