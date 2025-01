Todas las películas de estreno este fin de semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o MAX

Enero está empezando con fuerza este 2025. Ya no solo en el terreno series, sino también en el de las películas de estreno en plataformas de streaming. Una de ellas que nos llega este fin de semana es 'Ad Vitam', un thriller con firma belga que ya se ha colocado entre lo más visto de Netflix. Y es que las cintas de acción nos encantan para hacer maratones en fin de semana. Para compensar, también tenemos la comedia española 'Yo no soy esa', con Verónica Echegui de protagonista. Y, aunque en cines no funcionó, en Prime Video ya está arrasando con solo dos días en la plataforma.

Y hablando de cine español, por fin vamos a poder ver 'El 47' en streaming gracias a Movistar Plus+. La película de Eduard Fernández ha sido uno de los grandes éxitos del cine español de 2024. Y es que está basado en una historia real emotiva y sincera que llega directamente al corazón. Y, para terminar, tenemos ese clásico de culto que es 'Stoker', con Nicole Kidman protagonizando un thriller psicológico que te va a volver loco.

Ad Vitam

Sinopsis: Tras escapar de un intento de asesinato, Franck Lazareff debe encontrar a su esposa Leo, secuestrada por un misterioso grupo de hombres armados. Se ve atrapado por su pasado y sumergido en un asunto de Estado que le supera.

Netflix siempre sabe qué películas lanzar para captar nuestra atención. 'Ad Vitam' es una de ellas. Un thriller belga dirigido por Rodolphe Lauga y que tiene a Guillaume Canet como protagonista. Rodada en Bélgica, esta nueva cinta de acción de Netflix ya se ha colocado en nuestro país como el contenido más visto. Y casi con total seguridad, también se colocara como número 1 entre las películas de habla no inglesa más vistas de Netflix. No inventa nada nuevo, y cae en un sinfín de clichés. Pero pese a ello, funciona como buena película de fin de semana.

Plataforma: Netflix

Yo no soy esa

Sinopsis: Susana despierta tras 20 años en coma. Ahora es una adolescente en un cuerpo de señora en pleno siglo XXI. Susana tendrá que manejarse en un mundo en el que nada le es familiar y tendrá que aprender a vivir en él.

Lleva apenas un día en Prime Video y ya se ha colocado en el top3 de películas más vistas de la plataforma. La nueva comedia de Verónica Echegui cuenta en su reparto con nombres como Silma López, Adam Jezierski, Olivia Molina, Daniel Grao o Ángela Molina. La cinta dirigida por María Ripoll fue un fracaso en taquilla, quedándose muy lejos de otros éxitos recientes del cine español. Así que quizá esta nueva vida en Prime Video consiga levantar una película divertida y sin pretensiones. "Ya bastante horror hay en el mundo como para añadirle más con las historias que contamos", afirmó Verónica Echegui al explicar por qué volvía al género de la comedia romántica.

Plataforma: Prime Video

El 47

Sinopsis: Manolo Vital era un conductor de autobús que se adueñaba del bus de la línea 47 para desmontar una mentira que el Ayuntamiento se empeñaba en repetir: los autobuses no podían subir las cuestas del distrito de Torre Baró.

'El 47' cuenta la historia de un acto de disidencia pacífica y el movimiento vecinal de base que en 1978 transformó Barcelona y cambió la imagen de sus suburbios para siempre. Un acto de rebeldía que demostró ser un catalizador para el cambio, de que las personas se enorgullecen de sus raíces, de una lucha del vecindario, de la clase trabajadora que ayudó a crear la Barcelona moderna de los años 70. Y además con Eduard Fernández como protagonista, que siempre cumple con cualquier reto que se proponga.

Plataforma: Movistar Plus+

Stoker

Sinopsis: Cuando India Stoker, una adolescente, pierde a su padre en un trágico accidente de coche el día en que cumple 18 años, su vida se hace añicos. Su impasible comportamiento oculta profundos sentimientos que sólo su padre comprendía. Su tío Charlie, cuya existencia desconocía, aparece por sorpresa en el funeral y decide quedarse una temporada en casa de India y de su inestable madre. Aunque al principio desconfía de él, pronto se da cuenta de que tienen mucho en común.

Park Chan-wook, director de esa obra maestra que es 'Old boy', debutó en Hollywood con este thriller psicológico con un reparto increíbles. Es decir, Matthew Goode, Mia Wasikowska y Nicole Kidman como protagonistas. Una familia desestructurada repleta de secretos y mentiras, y con un apartado visual diferente y visceral. La película es incómoda y, según se va acercando el final, descubrimos ciertos giros con la boca abierta. Y, aunque está un poco olvidada, con el paso del tiempo se ha convertido en una película de culto, y ahora está disponible en MAX.

Plataforma: MAX