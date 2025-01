Todas las películas de estreno el primer fin de semana de 2025 en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o MAX

Ya está aquí 2025. Hemos dejado atrás uno de los años más intensos que recordamos (sí, 2020 vamos a ignorarlo, por nuestro bien), y esperamos con todas nuestras ganas que este nuevo año sea mucho mejor. Poco a poco nos vamos acomodando al mes de enero, que siempre da la sensación de ser más largo de lo normal. Y qué mejor que hacerlo empezando el mes (y el año) con varias películas de estreno para poder disfrutar de la comodidad de nuestro sofá, ¿verdad?

Además, este finde vienen los Reyes, así que qué mejor momento para ver películas familiares como 'Sonic. La película'. No es que sea un estreno de ahora (la película llegó a cines en 2020), pero qué mejor momento para verla cuando está en salas su tercera entrega. Una historia divertida repleta de aventuras y con un Jim Carrey desatado. Pero, si lo que nos gusta es pasarlo mal, tenemos otras dos opciones. Una es 'Vidas perfectas', un thriller psicológico con dos madres dispuestas a arriesgarlo todo por los suyos. Nos llega a Movistar Plus+ y está protagonizada por Jessica Chastain y Anne Hathaway. Por otro lado, la película de terror 'Elevador game', basada en el popular creepy pasta viral. Y, si queremos algo más musical y documental, ¿por qué no acercarnos a la historia de Avicci, el mítico productor sueco?

Avicii: Soy Tim

Sinopsis: Tim Bergling, un chico tímido e inseguro, creó de repente sin darse cuenta a uno de los artistas más queridos del mundo: Avicii.

Este documental descubre a través de las propias palabras de Avicci cómo un prodigioso talento musical se convirtió en uno de los artistas más representativos de su generación. Su muerte en 2018 nos pilló a todos por sorpresa, aunque solo dos años antes se había retirado de la música debido a sus crecientes problemas de salud mental. En pocos años se convirtió en una figura clave en la música de estas dos décadas pasadas, con sus composiciones y sus remezclas. Singles como 'Wake Me Up' dieron la vuelta al mundo y hoy en día siguen funcionando a la perfección. De hecho, varias de sus canciones superan los mil millones de streams en Spotify.

En este documental, conocemos un poco más a la persona detrás del nombre. No solo gracias a sus testimonios, sino a mensajes de los artistas que trabajaron con él, como puede ser Chris Martin, vocalista de Coldplay, o el dj David Guetta.

Plataforma: Netflix

Elevator Game

Sinopsis: Ryan descubre que su hermana, la noche en que desapareció, había jugado al "Juego del Ascensor", un ritual en el que los jugadores intentan viajar a otra dimensión siguiendo unas reglas muy concretas. Los participantes deben acatarlas si no quieren perderse para siempre en el otro mundo. Ryan, ignorando las advertencias, decide ir a buscarla.

Internet está repleto de creepy pastas. Algunos absurdos, otros terroríficos, y otros simples juegos que se vuelven virales en cuanto alguien los descubre y los comparte en redes. Desde hace años, hay un reto que está ahí presente y que solo implica subirse en un ascensor. Siguiendo un serie de normas, puedes conseguir aparecer en una dimensión alternativa. Y en eso se basa la película de Rebekah McKendry, que busca aterrorizarnos con un simple juego de internet. Ahora llega a Prime Video con ganas de que pasemos un buen rato (pasándolo mal).

Plataforma: Prime Video

Vidas perfectas

Sinopsis: Alice y Celine, disfrutan de sus idílicas vidas junto a sus respectivos hijos y exitosos maridos. Son mejores amigas y vecinas. La perfecta armonía de sus vidas se rompe repentinamente después de un trágico accidente. Una combinación de culpa, sospecha y paranoia destruye el vínculo entre Alice y Celine dando lugar a una dura batalla psicológica cuando los instintos maternales de ambas revelen su lado oscuro para defender a los suyos.

'Vidas perfectas' es la tercera película en la que coinciden en el reparto Jessica Chastain y Anne Hathaway después de haber coincidido en los rodajes de 'Armaggedon Time' (2022) e 'Interestelar' (2014). La película está basada en la novela 'Derrière la Haine' por Barbara Abel y es un remake de la película belga 'Duelles' de Olivier Masset-Depasse. Sarah Conradt, guionista de la película fue elegida en 2022 por la revista Variety como una de las “Guionistas a seguir”. Y ver juntas a Chastain y Hathaway siempre es un placer. Las dos tienen una química brutal, y en esta película lo dan todo para mostrar lo buenas actrices que son. Es cierto que, por momentos, parece ser un mero vehículo de lucimiento para ambas. Pero tampoco es que eso sea un problema, ¿verdad?

Plataforma: Movistar Plus+

Sonic: La película

Sinopsis: Sonic, el descarado erizo azul basado en la famosa serie de videojuegos de Sega, vivirá aventuras y desventuras cuando conoce a su amigo humano y policía, Tom Wachowski. Sonic y Tom unirán sus fuerzas para tratar de detener los planes del malvado Dr. Robotnik, que intenta atrapar a Sonic con el fin de emplear sus inmensos poderes para dominar el mundo.

Sonic es uno de los personajes de videojuegos más famosos y más reconocibles de la historia. El erizo azul superveloz llegó a hacerle la competencia directa a Super Mario y, aunque ha tardado en dar el salto a la gran pantalla, lo consiguió en 2020 con esta primera película de la que ahora estrena su tercera parte en cines. Una historia fácil y familiar, pero que funciona gracias a su tono y a su corazón. El diseño de Sonic (después de cambios muy necesarios propiciados por la comunidad de internet) es increíble. Por momentos parece que incluso estemos jugando al videojuego. Y qué decir de su villano, con un Jim Carrey desatado que parece estar pasándoselo en grande por primera vez en años.

La película tiene un ritmo envidiable, y nos introduce muy bien al mundo del erizo azul, poniendo las bases para los dos películas siguientes. O tres, porque ya está confirmada la cuarta parte de las aventuras de Sonic y sus amigos. Una historia perfecta para ver en estas fechas.

Plataforma: MAX