'TardeAR' se encomienda al Benidorm Fest 2025 y da voz así a su primera polémica en TVE

Quedan cuatro días para que arranque oficialmente el Benidorm Fest 2025 pero en 'TardeAR' ya han empezado a hablar del festival que organiza TVE. Así, el espacio de Telecinco presentado por Frank Blanco no ha dudado en hacerse eco de una de las polémicas que más han dado que hablar en redes sociales en los últimos días.

Es habitual que los programas de Telecinco se hagan eco cada año de las polémicas del Benidorm Fest. Sucedió en la primera edición con la victoria de Chanel y la denuncia de las Tanxugueiras y sus fans señalando 'tongo'. Y también ocurrió el año pasado con la victoria de Nebulossa con su tema "Zorra".

Pero llama la atención que este viernes 'TardeAR' haya empezado a promocionar el Benidorm Fest de TVE sin ni siquiera haber empezado. Así, el espacio de Frank Blanco abordaba cómo la organización del festival ha despedido a un trabajador de producción por haber filtrado parte de los ensayos de Melody así como de otros participantes de esta edición como Sonia y Selena.

"Peligros de las redes sociales. Lo de ser fan del Benidorm Fest le ha salido muy caro a uno de sus trabajadores al que han despedido fulminantemente por grabar el ensayo de Melody y subirlo a las redes", anunciaba Frank Blanco. "Pero a quién se le ocurre", se escuchaba decir a Bibiana Fernández.

Tras ello, los colaboradores de la tertulia VIP de 'TardeAR' han sido contundentes al cuestionar al trabajador. "¿Os parece excesivo este despido?", les preguntaba el presentador a sus compañeros. "A mí no, me parece normal, si hay que seguir unas normas y estás trabajando en un programa de televisión. Imagínate que cuando aquí estábamos preparando el especial de cante y empezamos a subir todas las cosas pues fastidias el trabajo de mucha gente", defendía Marta López. "Y cuando tú firmas un contrato hay unas cláusulas que tienes que cumplir y sino sabes que te arriesgas a eso o incluso peor, una penalización económica", apostillaba Cristina Cifuentes.

'TardeAR' habla en exclusiva con el trabajador despedido del Benidorm Fest

Después, Frank Blanco conectaba con el reportero Manu Lajarín que se encontraba con el trabajador despedido por la filtración de imágenes de los ensayos del Benidorm Fest. "Yo quería pedir perdón a Melody y a las demás cantantes. No sabía que se iba a liar tanto, si lo supiera no lo hubiera puesto", aseveraba Fernando, el trabajador.

"Si una persona es fan y lo sube no es para fastidiarla ni joder su carrera ni nada, pero no sé lo que me pasó", se excusaba él. "¿Pero se te avisó y se te dio algún toque de atención de que no podías subir nada?", le preguntaba el reportero de 'TardeAR'. "Cuando lo colgué no me dijeron nada, me lo dijeron después. Yo pensaba que no iba llegar tanto a la tele pero cuando llegué al trabajo me dijeron 'no subas' y me arrepiento mucho", explicaba él.

"Me he equivocado al cien por cien. Yo no sabía que iba a ser un bombazo. Ha pasado y ya no puedo hacer nada. Quiero arreglarlo y que los fans me perdonen y ya está", sentenció Fernando en directo en 'TardeAR' tras ser despedido del Benidorm Fest 2025.