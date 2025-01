Sonsoles Ónega brota y se enfrenta a su dirección en Antena 3: "Déjame vivir, así no puedo trabajar"

Sonsoles Ónega ha atacado públicamente a su directora en el programa 'Y ahora Sonsoles' que conduce cada tarde en Antena 3; a la que ha llamado "histérica". No es la primera vez que lanza algún dardo a su jefa por el carácter que, según ella, gasta, pero está vez ha sido muy expeditiva.

Al parecer, la dirigente del magacín estaba apremiando a la presentadora para que continuara con la emisión ordenadamente y conforme a lo previsto en escaleta. Y de un modo tenso. "Tengo a la directora histérica. ¿Ustedes la ven, no?", ha señalado la comunicadora, pidiendo la complicidad del público de las gradas.

Acto seguido, Sonsoles Ónega ha tratado de imitar cómo se dirige la directora hacia ella habitualmente, ridiculizándole: "Todo el rato con: 'que no llego, que no llego, venga, venga, cambia de tema, venga'". "Por favor, déjame vivir", le ha enfrentado, golpeando incluso la mesa de tanta vehemencia. De fondo, se ha escuchado a la directora a gritos diciendo "se acabó" para que no siguiera con esa performance que estaba montando en su contra.

"Ves, tú también puedes llorar, ¿no?", ha reaccionado María del Monte con sorna para quitar hierro al asunto, aludiendo indirectamente a la polémica de Nia Correia y Ana Obregón después de que el presentador Roberto Herrera desvelara que la bióloga hizo llorar a la cantante en la grabación del spot de Campanadas de RTVE en 2022.

"Me trata mal, me trata mal, yo así no puedo trabajar", ha proseguido Sonsoles Ónega, ya entre risas para no tensionar más el ambiente. "Oye, por favor, un respeto", ha añadido la periodista para rematar y continuar por fin con el desarrollo del programa. El momento ya circula por las redes y es para verlo: