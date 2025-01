Sonsoles Ónega tiene que frenar lo que un invitado dice de 'otro canal': "Nos van a coger manía"

Sonsoles Ónega ha recibido este viernes en su plató a Paco y Juan Carlos, dos señores de 70 años que han iniciado una bonita historia de amor gracias a haberse conocido en 'La tarde, aquí y ahora', el programa de Juan y Medio en Canal Sur.

En las últimas horas se ha viralizado la cita que tuvieron Paco y Juan Carlos en el espacio de Juan y Medio. Y por ello, 'Y ahora Sonsoles' no ha dudado en contactar con ellos para que visitaran el programa y hablaran de su incipiente historia de amor a sus 70 años.

"Me da mucha alegría conocerte en persona", le reconocía Juan Carlos a Sonsoles Ónega después de que la presentadora saludara a ambos. "Y a mí ustedes", le contestaba la presentadora de Antena 3 a sus invitados antes de empezar a conocer su historia.

Así, Juan Carlos explicaba que él estuvo casado y tuvo hijos y recientemente reconoció a su familia cuál era su condición sexual. Mientras que Paco estuvo con otro hombre durante 48 años pero su marido se murió recientemente y por eso decidió acudir al espacio de Canal Sur para buscar de nuevo el amor.

"Yo cuando fui a conocerlo al programa yo sabía que mis hijos ese canal no lo ven, solamente de mi familia es la única que ve el programa y es a la única que le dije que iba a ir. Y concretamente ese día, coincidió que mi nieto me vio y le dijo a su madre que pusiera Canal Sur que estaba el abuelo", contaba Juan Carlos pidiendo perdón por decir el nombre de la cadena. "No pasa nada por favor, normalidad", le decía Sonsoles.

"No pasa nada, hay muchos canales en este mundo y ese además nos cae bien, la Toñi, Juan y Medio, las personas nos caen bien", incidía Sonsoles Ónega. Tras ello, Juan Carlos le reconocía que "hay muchos canales, yo no es porque esté en Antena 3 pero si te puedo decir que la única televisión que veo es Antena 3 y me da mucha ilusión conocerte".

Sonsoles Ónega frena a Juan Carlos: "Nos van a coger manía"

Después cuando ya llegaba el final de la entrevista, Paco le explicaba a Sonsoles Ónega que habían tenido ofertas de otros programas. "Que sepas que te hemos elegido a ti la primera porque nos han contactado todas las cadenas", le comentaba el invitado de 'Y ahora Sonsoles'.

"No quiero nombrar", proseguía diciendo. "No, no nombres que nos van a coger manía", contestaba entre risas Sonsoles Ónega. "Había otro canal que quería reventar esto y me dijeron que me llamaban a mí porque me veían más formal y serio", explicaba entonces Juan Carlos dejando entrever que le habían llamado de 'TardeAR'.

Al ver que la cosa podía irse de las manos, Sonsoles cortaba de raíz a su invitado. "A ver si ya nos vamos a enjardinar… Juan Carlos, déjalo así que ha quedado todo muy bonito", terminaba diciendo la presentadora tratando de dejar la polémica ahí.