Ruth Lorenzo repite en el Benidorm Fest 2025 tras su polémica de 2024 y con una clara petición a TVE

El 'Benidorm Fest 2025' está a punto de dar el pistoletazo de salida a su nueva edición, consolidándose como una de las grandes citas musicales y televisivas del panorama español. Este año, el festival contará con dos semifinales, que se celebrarán los próximos 28 y 30 de enero, antes de la gran final que se disputará el 1 de febrero. Con un formato renovado y lleno de sorpresas, el evento promete un espectáculo cargado de música, emoción y show, en el que se decidirá qué artista o grupo representará a España en el Festival de Eurovisión.

En esta edición, Ruth Lorenzo regresa como presentadora del evento, repitiendo su papel clave tras su éxito en la edición anterior con Inés Hernand y Paula Vázquez. La cantante murciana, quien conoce bien los entresijos del certamen tras su propia experiencia eurovisiva, será la encargada un año más de conducir la gala y guiar al público a través de una noche llena de intensidad. Su retorno al 'Benidorm Fest' genera grandes expectativas, pues su carisma y profesionalismo prometen una edición inolvidable. ¿Cómo afronta esta nueva edición? ¿Qué propuesta le haría a RTVE?

Ruth Lorenzo, repites en el 'Benidorm Fest'. ¿Cómo ha sido para ti esto?

RUTH - Pensaba que no me iban a llamar después del año pasado. No es broma. Bien, muy bien. Estoy muy contenta, la verdad, porque es un formato que le tengo mucho cariño, le tengo un recuerdo bonito, aunque en mi época fue una preselección normal, pero bueno, le tengo mucho cariño y vivirlo desde dentro es emocionante.

¿Te ha dado tiempo a hacer autocrítica para mejorar de cara a presentar este año?

RUTH - Sí, claro, ya he hecho un montón de peticiones.

¿Por ejemplo?

RUTH - No te lo voy a decir.

Pero alguna que podamos saber

RUTH - Pues mira, simplemente para poder dar las votaciones de una manera más fluida, tener los cúe en diferentes posiciones... Son cosas técnicas para poder dar a casa el mejor show posible ¿no?

¿Y qué tal el pinganillo? Que lo que sucedió con Almácor el año pasado fue un tanto incómodo...

RUTH - No, ¿sabes qué pasa? Que al final la información, cuando se da, tiene que darse muy concreta. A mí me comentaron que había habido un fallo en la emisión de Almácor. Entonces, claro, yo estaba posicionada con Almácor y con el público, de que tenía que repetir, pero se habían cerrado las votaciones. Luego resulta que fue un fallo de un plano de una cámara. Y esto es lo que estoy diciendo a todos.

O sea, un artista no puede basar su actuación en un plano de cámara. En un directo cualquier cosa puede pasar. Si es una actuación grabada, tú puedes retocar, repetir, rehacer, pero en un directo dependes de esto, lo único. Entonces, si tú no dependes de esto, porque dependes de todo lo demás, entonces estarás en peligro.

Por eso ,una cosa que les digo cuando me dicen: "Tía, que me han cogido, ¿qué hago?". Les digo: "Trabaja para que lo que depende de ti sea perfecto, porque todo lo demás no lo controlas". Entonces, claro, yo tenía la incomodidad de que quería que Almácor repitiese, pero luego me dijeron que no, que había sido un plano. Entonces fui a decirle: "Tío, que solo ha sido un plano, que estaba todo bien, tranquilo".

Parecía que estabas enfadada con el público...

RUTH - Estaba enfadada con gente de dirección. Perdón.

¿Cómo creéis que os va a ayudar 'La Revuelta'?

RUTH - Pues espero que ayude. Al final, 'La Revuelta' está haciendo números increíbles, ha devuelto frescura a la casa y originalidad. Entonces, creo que es muy positivo que estén antes y que nos manden a todos a ver el 'Benidorm Fest'.

Hay algo con lo que todos soñamos y es que consigamos ganar 'Eurovisión'. ¿Crees que este año tenemos canciones para ello?

RUTH - ¿Para ganar Eurovisión? No lo sé.

De lo que has podido escuchar…

RUTH - Creo que hay que verlo y escucharles en directo. Date cuenta que una cosa es escuchar las grabaciones y otra cosa es escuchar el directo, entonces todavía no se puede saber.

Bueno, pero ¿había alguna que te haya hecho chispitas en el corazón?

RUTH - Hay alguna que me gusta mucho, pero no te lo puedo decir. Claro, porque si no, no es justo.

¿Cómo va a ser este trío con Inés y con Paula?

RUTH - Bueno... el trío La La La. Habría que ver.

¿Cuándo te dijeron que estabas con ellas?

RUTH - Bueno, ilusionadísima, porque mira, yo con Inés... A ver quién de las dos la lía peor.

Te va a picar, lo sabes ¿no?

RUTH- Me encanta. Yo me lo paso muy bien con ella. Y luego, Paula fue la primera presentadora en traerme a España a cantar en directo en su programa, 'Fama', en aquel momento. Entonces, yo le tengo un amor gigantesco a Paula. Sí, sí, fue mi madrina, se cierra el círculo.

¿Cuál sería la petición a RTVE que harías para una siguiente edición del 'Benidorm Fest' para poder seguir creciendo?

RUTH - Pues fíjate, yo creo que este año, y aquí a lo mejor me meto en un jardín, pero me meteré. Creo que este año las canciones se mueven todas en un mismo género. Creo que es todo muy pop, muy urbano, que está todo en un mismo género. Y yo creo que de manera general en nuestro país hay muchos artistas muy punteros que hacen cosas muy distintas. Entonces, yo a lo mejor pediría más diversidad musical.

Ruth, muchísimas gracias. Te deseamos toda la suerte del mundo al frente del 'Benidorm Fest'.

RUTH - Gracias.