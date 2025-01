Multazo a 'El hombre de negro' por "irregularidades" con su sueldo de 'El Hormiguero'

Malas noticias para uno de los rostros más míticos de 'El Hormiguero', que comienza el año teniendo que hacer frente a una gran deuda con Hacienda. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha determinado que el Hombre de Negro tributó de forma irregular, a través de una sociedad, los ingresos que percibió en el programa de Pablo Motos entre 2011 y 2014. La última resolución concluye en que el televisivo debe pagar los 256.000 euros por el IRPF de esos años.

Burlesque Noir es la sociedad a través la cual Pablo Ibáñez habría tributado sus ingresos de 'El Hormiguero' a través de un Impuesto de Sociedades, evitando así declarar el IRPF. A esto se suman sus intentos de deducirse varios gastos personales a través de la empresa, como adelanta El Confidencial Digital. Y en su día, el antiguo colaborador de Pablo Motos no dudó en denunciar que la Agencia Tributaria estaba vulnerando su "libre competencia".

"Habiendo incumplido la norma que le obligaba a valorar las operaciones por su valor normal de mercado, concurre culpa en la actuación de la parte reclamante, sin que pueda apreciarse interpretación razonable de la norma en su actuación, ni exista una laguna legal, ni concurran los caracteres necesarios para ser considerada como error invencible", aclara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid compartida por El Confidencial Digital.

El Hombre de Negro tendrá que pagar el IRPF de los años de 'El Hormiguero' que tributó irregularmente

Pero el Hombre de Negro no ha sido el único en llevar a cabo operaciones como esta, Paz Padilla o Fernando Tejero también se han enfrentado a inspecciones de la Agencia Tributaria por el mismo motivo en los últimos años. En estos casos, Hacienda las exige por dos motivos: una investigación por el IRPF y otra activa contra su empresa. En el último caso, se establece que el Estado debe devolver a la sociedad parte del dinero por haber tributado en exceso a través del IS, lo que implica que el artista deberá abonar aún más dinero por el pago de su IRPF.

Según se advertía en la primera sentencia con la que se aprobó la inspección contra la sociedad del Hombre de Negro, Burlesque Noir tenía como principales clientes a otras sociedades administradas por Pablo Motos. De estas, facturó por 111.000 euros en 2011, 152.700 en 2012, 202.000 en 2013 y 230,950 en 2014 por los "servicios personalísimos como periodista colaborador en la sección de arte del programa de televisión de Antena 3 'El Hormiguero'".

Los gastos de Burlesque Noir, la sociedad con la que Pablo Ibáñez se ahorró una fortuna en IRPF

La sociedad Pablo Ibañez pagaba después al propio artista por sus "rendimientos de trabajo" y esta era la única cantidad que quedaba sujeta al IRPF, tan solo 137.504 euros de los 696.750 euros generados durante esos años en el espacio de Antena 3. "Se ha producido un remansamiento de rentas, en expresión de la inspección, ya que el tipo impositivo aplicable en el impuesto de sociedades en sede de la sociedad es inferior al tipo impositivo marginal en el IRPF", explicaron los magistrados durante la sentencia previa.

"Este señor ha prestado servicios personalísimos a la sociedad que originaron la casi totalidad de los ingresos de esta última y esta no le ha retribuido por su valor de mercado", aclaró el equipo legal. Y es que, la inspección de Hacienda de Burlesque Noir ha destapado infinidad de gastos "no relacionados con la actividad social" que responden incluso a desembolsos "de carácter privado". La investigación destapó compras en índole particular en negocios como Leroy Merlín, Giorgio Armani, El Corte Inglés o El Hotel Bahía

Tras repasar una serie de facturas que el Hombre de Negro trató de deducirse, llegan a la misma conclusión sobre el IRPF. "En cuanto a los gastos que son objeto de regularización que se impugnan no se consideran deducibles dado que no se prueba por el reclamante la correlación de los gastos con los ingresos", explica la última sentencia sobre gastos como el renting de vehículos necesarios para la obtención de ingresos, gastos de viaje o financieros.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a la Agencia Tributaria

Si ya hace un año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluyó tras la inspección a la sociedad de Pablo Ibáñez en que el televisivo había tributado de forma irregular esos 696.750 euros facturados entre 2011 y 2014, esta última resolución añade la carga de los 256.409 euros que se le reclaman por el IRPF de ese período.