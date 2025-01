Mariló Montero denuncia lo que vivió trabajando en Canal Sur y TVE: "Fue injusto"

'Espejo Público' se hacía eco este martes de una de las últimas medidas de la Unión Europea sin esperar la inaudita confesión de una de sus colaboradoras. Mariló Montero no tardó en acaparar el debate sobre la nueva norma que obligará a las empresas a publicar el sueldo de sus empleados. Y precisamente lo hizo sacando a la luz algunas de sus desafortunadas experiencias trabajando en Canal Sur y TVE.

"A mí en Canal Sur Televisión, donde, además, soy funcionaria, soy fija, estoy en excedencia otra vez. A mí un director de informativos me dijo que a mi compañero le iban a subir el sueldo", comenzó explicando la periodista poco después de que Susanna Griso diese por explicada esta nueva medida de la Unión Europea.

Mariló Montero señala el machismo y las injusticias con su sueldo tras su paso por Canal Sur y TVE

Pero Mariló Montero no se quedó ahí al narrar su mala experiencia en la cadena autonómica, a la cual podría volver en cualquier momento ya que, como ha explicado, aún conserva su puesto. "Tenía menos cargo que yo, que era la directora del programa, porque se había divorciado tres veces y tenía que pagar muchos gastos", continuó explicando la comunicadora.

Mariló Montero en 'Espejo Público'

"Y le digo: ¿por qué? Me dice: 'porque tú tienes mucho dinero'. Y digo: 'y a ti, ¿quién te ha dicho eso?'. Y me dice: 'porque, además, estás casada con quien estás'", recordó la colaboradora de 'Espejo Público' ante sus compañeros, haciendo referencia a su marido, Carlos Herrera. "Ya encima no solo el machismo, y la injusticia de que no valorase mi trabajo, pues con eso tuve que sobrevivir yo. Fue injusto", sentenció la comunicadora.

Más adelante, Mariló Montero desveló que Canal Sur no era el único medio del que guardaba un recuerdo agridulce, pues su etapa en Televisión Española tampoco estuvo marcada por la igualdad de oportunidades. "A mí me han sacado los sueldos constantemente en TVE y, además, fíjate", señaló la periodista antes de lanzar la bomba. "A mí en TVE me bajaron el sueldo cuatro veces y a compañeros que estaban en TVE no le bajaron el sueldo ni una vez".