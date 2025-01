La vida actual de Marieta Bielsa: de ser Anita en 'Médico de familia' a su sorprendente profesión

Solo con decir 'Médico de familia', ya toda una generación sabe de lo que estamos hablando. Y no tiene que ver con la salud y con los problemas de la atención primaria, sino con una de las series más míticas de nuestra historia. Una producción que tuvo nueve temporadas entre 1995 y 1999, con unas audiencias impensables hoy en día. De hecho, es el programa de

televisión con la audiencia media más alta de nuestra historia. Durante 119 episodios, protagonizados por Emilio Aragón, vimos a actores como Lydia Bosch, Ana Duato, Gemma Cuervo, Luisa Martín. Incluso la mismísima Britney Spears tuvo un cameo espectacular.

Todos ellos apoyados por un reparto de jóvenes actores como Isabel Aboy, Aarón Guerrero o Marieta Bielsa. Esta última, que actualmente tiene 32 años dio vida a Anita, la más pequeña de la familia del doctor Martín. Y, durante esos cuatro años, creció ante nuestros ojos. Debutó con apenas tres años y acabó la serie solo con siete. Pero, durante el transcurso de 'Médico de familia', se convirtió quizá en la niña más famosa de España. "Hay cosas que recuerdo, cosas que me han recordado y cosas que he visto", explicó en una entrevista para Fórmula TV sobre su paso sobre la ficción de Telecinco. Y es que en su corta edad aunque encandiló a la audiencia, no consiguió que su carrera interpretativa siguiera adelante.

Marieta Bielsa, en su perfil de Twitter.

"Veía más necesario tener una carrera, poder trabajar de ello... que el tema de actuar, que te pueden ir unos años fenomenal y otros no consigues nada...", explicó en la misma entrevista. Así que decidió centrarse en terminar el colegio, y más tarde sus estudios de Economía y Negocios Internacionales en la Universidad de Alcalá de Henares. Y gracias a eso, ha lanzado su propio negocio en los últimos años: Elbow Brand, la primera empresa de moda social 100% en España. Y eso significa que donan todo el beneficio que obtienen de la venta de sus prendas a causas solidarias concretas, como por ejemplo las fundaciones de ALTIUS o SON ÁNGELES.

"El plató de la serie fue mi segunda casa", recordó la actriz en su paso por 'Sálvame' en 2014. "Relación directa solo guardo con Isabel Aboy. Emilio Aragón me trató como su hija y Pedro Peña como su nieta". Así que Marieta Bielsa al final ha pasado de ser la niña más famosa de España con 'Médico de familia' a una empresaria visionaria con un compromiso real con la sociedad española. "Que yo estuviese en 'Médico de Familia' para mis padres fue un esfuerzo, porque se tuvieron que centrar un poco más en mí, pero si tuviese hijos llevaría bien que estuviesen en el mundo de la interpretación".

Su última aparición en programas de televisión fue en 2018 en 'Mi casa es la tuya', el programa de Bertín Osborne, donde se produjo el reencuentro con varios de sus compañeros de la serie. Es decir, Lydia Bosch, Francis Lorenzo, Luisa Martín, Isabel Aboy y Aarón Guerrero. "Había un ambiente tan increíble, todos nos llevábamos fenomenal", explicó la propia Lydia Bosch en el programa.

Marieta Bielsa en 'Mi casa es la tuya' en 2018

Incluso el propio Aarón Guerrero dijo recientemente que seguía manteniendo el contacto con varios miembros de la serie. "Tenemos un chat y hablamos bastante. Siempre decimos de quedar, pero al final es complicado cuadrar las agendas". Mientras tanto, seguimos soñando con una reunión o algún especial que nos cuente las andanzas de la vida de la familia Martín, 30 años después del estreno de una serie que hizo historia.