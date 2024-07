Aarón Guerrero, Chechu de ‘Médico de familia’, reaparece así en Telecinco y avisa del reencuentro

Si hay que pensar una serie mítica de los 90 en nuestro país, es imposible que no nos venga a la mente ‘Médico de familia’. La ficción protagonizada por Emilio Aragón y Lydia Bosch se convirtió en el lugar común de millones de familias en la década de los 90. Todas ellas se congregaban delante del televisión para ver las andanzas de Nacho Martín y sus hijos. Una producción que tuvo nueve temporadas entre 1995 y 1999, con unas audiencias impensables hoy en día. De hecho, es el programa de televisión con la audiencia media más alta de nuestra historia. Pero, desde su final hace 25 años, no hemos vuelto a ver su reparto reunido. Aunque puede que eso vaya a cambiar.

En el programa de Telecinco ‘Fiesta‘, que presentan Verónica Dulanto y Frank Blanco durante las vacaciones de verano de Emma García, dedicaron un espacio a la nostalgia televisiva de nuestro país. Y, por supuesto, ‘Médico de familia’ tuvo un lugar de honor. Tanto es así que el programa se puso en contacto con el actor Aarón Guerrero, que daba vida a Chechu en la serie, para hablar sobre lo que supuso para él la serie. Y sí, preguntarle sobre una posible reunión del reparto. Aunque ya no puede estar completo, ya que Pedro Peña, que daba vida al abuelo Manolo, falleció en 2014.

Aarón Guerrero, de actor a empresario de éxito

El joven actor, ahora con 37 años, explicó lo que había supuesto para él trabajar en la conocida serie de Telecinco. “La recuerdo con muchísimo cariño, porque era una segunda familia. Estábamos durante muchos días, muchas horas, juntos y teníamos una relación tan chula que creo que conseguíamos que traspasar la pantalla. Y la gente lo podía percibir. Éramos como una familia de verdad”, relató el actor.

Pero ese mundo de la interpretación al final quedó de lado y Aaron Guerrero se centró en el mundo empresarial. “Siempre me ha gustado mucho, pero fui por otro lado y ahora tengo varios restaurantes y estamos haciendo un vino». En los últimos años ha abierto varios locales. Uno de ellos es ‘La Malaje‘, restaurante de comida andaluza en Madrid, que hasta es recomendado en la famosa Guía Repsol. También tiene la cervecería ‘La Tía Feli‘, en la capital madrileña donde tiene hasta tres locales distribuidos por la ciudad. Aunque afirmó en el programa que el mundo de la actuación siempre va a estar presente. “Nunca dejé la interpretación porque no me gustara o me hubiera cansado. Me encanta y siempre te pica ese gusanillo”, sentenció.

¿Reunión de ‘Médico de familia’ en el aire?

Una de las preguntas obligadas era saber si seguían manteniendo el contacto todos los miembros de la serie de Telecinco. Y Aarón Guerrero nos despejó las dudas: tienen hasta un grupo de WhatsApp en el que se mantienen al día. Ante lo que la presentadora quiso indagar sobre una posible reunión de todos los miembros principales del reparto de ‘Médico de familia’. Es decir, Emilio Aragón, Lydia Bosch, Luisa Martín, Isabel Aboy, Gemma Cuervo, Marieta Bielsa, Iván Santos, Antonio Molero, Francis Lorenzo, Jorge Roelas…

«Estamos a ver si conseguimos hacer una quedada desde hace tiempo, todos. Es complicado, pero lo conseguiremos. Seguro que os enteráis todos cuando lo consigamos». Así respondió Aarón Guerrero, alegando que cuadrar las agendas de todos cada vez era más complicado. Pero mostrándose entusiasmado ante esa reunión, y encantado de hacerla en el plató de ‘Fiesta’. Y, si os ha picado el gusanillo de volver a ver la serie, está disponible en Netflix.