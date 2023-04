¿Qué fue de Aarón Guerrero, protagonista de la serie de Ana Obregón ‘Ana y los Siete’?

Todos recordamos al gran Manolo Peña diciendo su frase de «Mira, Chechu». De hecho, seguramente hasta has tratado de poner la misma voz. ¿A qué sí? No mintáis, que está feo. Pero, ¿quién era Chechu? Pues Aarón Guerrero, y muchos le recuerdan por su paso en la serie más famosa de Ana Obregón. Un niño que, de la noche a la mañana, se convirtió en el chico más famoso de España. Ahí ahí con el niño de «Hola, soy Edu, feliz Navidad». Vale, quizá eso ha sido demasiado viejuno.

Aarón Guerrero, que ahora tiene 36 años, debutó en la televisión con 7 en ‘Canguros’, la serie de Antena 3 con Maribel Verdú, Paula Vázquez y Silvia Marsó. Aunque no fue la serie que le dio la popularidad, sino otra que dominó el prime time de nuestra televisión durante muchos años: ‘Médico de Familia‘, creada por Daniel Écija y protagonizada por Emilio Aragón y Lydia Bosch. Aarón Guerrero dio vida a Chechu durante 9 temporadas y se convirtió en un auténtico ídolo infantil.

Pero su fama no se quedó ahí, ya que tras terminar ‘Médico de Familia’ llegó la popular ‘Ana y los Siete’, compartiendo protagonismo con Ana Obregón a lo largo de 5 temporadas. Y, tras finalizar la serie de TVE, Guerrero empezó a alejarse de las cámaras.

Del hijo adolescente de la serie de Ana Obregón a hostelero de éxito

Aguantar en el mundo de la actuación tras dos series tan importantes en la historia de nuestra televisión, y encima siendo niño y adolescente, es muy difícil. Así que Aarón Guerrero poco a poco fue alejándose de ese mundo, centrándose en una faceta más empresarial. Así, abrió varios locales a lo largo de los años. Uno de ellos es ‘La Malaje‘, restaurante de comida andaluza en Madrid, que hasta es recomendado en la famosa Guía Repsol.

Pero no es el único que tiene, porque también está la cervecería ‘La Tía Feli‘, también en Madrid que, actualmente, tiene 3 locales distribuidos por la ciudad. Y está plenamente orgulloso de su labor empresarial, y no descarta presentarse a algún programa de cocina algún día.

Marido y padre

Pero no solo destaca con su labor de hostelero, sino también como padre. Aarón Guerrero se casó con su pareja Salomé Gadea, y tuvieron un hijo, Beltrán, en 2017. Es el centro de su vida y ahora está más centrado en ser un buen padre, y en su familia.

En una entrevista reciente, el actor afirmó que su hijo aún no sabía de su carrera como actor. Pero quiso destacar que él nunca se sintió como un juguete roto, como otros compañeros de profesión. «Yo no me perdí nada de mi infancia. Al contrario, yo creo que he hecho cosas diferentes que no han hecho el resto de niños».