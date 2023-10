Lydia Bosch la emprende con Mediaset por maltratar a ‘Mía es la venganza’: «De no creer»

Lydia Bosch no ha podido contenerse después de enterarse de que el horario de emisión de ‘Mía es la venganza‘ ha vuelto a alterarse y, esta vez, de forma drástica. Es el enésimo cambio. Sin embargo, ahora no asistimos a un retraso de minutos. No. Se trata de una modificación radical de horario que supone todo un maltrato a los espectadores que la siguen.

Divinity se ha aprovechado de la extraordinaria fidelidad que ha logrado esta serie para desplazarla nada menos que una hora en estas dos semanas que le quedan para su desenlace definitivo. Faltan diez capítulos para su gran final, que está previsto para el 10 de noviembre si no vuelven a marear al público desde Mediaset.

Y este retraso se explica por la llegada de ‘Ana de Nadie’, una telenovela colombiana de los creadores de ‘Café con aroma de mujer’ que se estrena hoy lunes, 30 de octubre, y que, a partir de ahora, ocupará la franja de 16:30 a 17:50 horas. «De no creer. Nuevo cambio de horario«, ha empezado reaccionando Lydia Bosch al enterarse.

«A partir de este lunes la emisión de ‘Mía es la venganza’ será hacia las 17:50 horas. Espero que en estas dos últimas semanas de serie mantenga este horario. Parece una broma de mal gusto«, ha sentenciado sin rodeos la actriz, representando así el hartazgo de los cientos de miles de espectadores que aúna la ficción.

«Gracias por vuestro apoyo incondicional», ha rematado Lydia Bosch en su publicación contra el mareo sistemático al que Mediaset ha sometido a ‘Mía es la venganza’. Primero, relegándola de Telecinco a Divinity y, luego, cambiando el horario en el canal temático hasta en TRES ocasiones.