La nueva vida de Denise Maestre: de ser Candela en 'Aquí no hay quien viva' a su impactante aspecto actual

Nuestra televisión ha tenido varias series míticas que han revolucionado nuestra forma de hacer ficción, y que se han convertido en auténticos eventos en todo el país. Os hemos hablado de 'Farmacia de guardia', 'Verano azul' o 'Médico de familia'. Verdaderos hitos en las décadas de los 80 y los 90. Pero, ¿qué hay de los 2000? Muchas veces recordamos 'Los Serrano' pero no es una serie que haya envejecido muy bien precisamente. Pero una que está sobreviviendo al paso del tiempo, y además convirtiéndose año tras año en una serie de culto, esa es 'Aquí no hay quien viva'.

Ni siquiera las 15 temporadas de 'La que se avecina' han conseguido borrar el recuerdo de Emilio, Belén, Paloma Cuesta o La Pija. Muchas de sus situaciones siguen haciéndonos reír, los memes siguen recorriendo Internet ("Un break para un coffee") y sus frases siguen usándose. Porque al final 'Aquí no hay quien viva' es realmente un estilo de vida. TikTok está plagado de vídeos que nos sirven en el día a día, y recordamos a todos sus miembros del reparto. Aunque en las últimas temporadas llegaron nuevos personajes que no calaron del todo en la audiencia, sobre todo por su pocos capítulos. Uno de estos últimos personajes fue el de Candela, interpretada por Denise Maestre, hija del matrimonio formado por Higinio (Ricardo Arroyo) y Mamen (Emma Ozores).

Su primera aparición es en la temporada 5 de la serie, y se gana el apodo de Candy Candy. Estudiante de la ESO, se enamora a primera vista de Pablo (Elio González) aunque es Josemi (Eduardo García) el que realmente está enamorado de ella. Llegó para traer drama y dinamizar un poco las tramas de los más jóvenes de la serie, que quizá fueran las más flojas de la serie. No era el primer trabajo de Denise Maestre, de todos modos. La joven actriz, que contaba con 15 años cuando participó en 'Aquí no hay quien viva', ya había debutado en la serie de TVE 'Abuela de verano' un año antes.

Candela y Pablo, un amor imposible en 'Aquí no hay quien viva'.

Tras su trabajo como Candela en la serie de Antena 3, siguió unos cuantos años en el mundo interpretativo. Pero solo con personajes episódicos. Eso sí, en series de la talla de 'Aída', 'La pecera de Eva' y 'Hospital Central'. También tuvo más presencia en 'Física o Química', con seis episodios interpretando a Peque, o en 'Cuéntame cómo pasó', en la que su personaje tuvo un breve romance con Carlitos Alcántara.

Pero, como muchas veces pasa en el mundo de la interpretación, una vez que abandonan su gran proyecto y las series y películas comienzan a escasear, los actores y actrices empiezan a buscar otros métodos de ganarse la vida. Y ese también es el caso de Denise. Aunque estuvo tiempo probando suerte, decidió cambiar radicalmente de profesión. Y pasó de la actuación al levantamiento de pesas. Literalmente. Porque Denise Maestre ahora es culturista profesional. Y en sus cuentas de redes sociales comparte activamente ya no solo sus viajes y su día a día, sino consejos sobre powerlifting. “Lo probé, me fue bien y me dije ‘esto es lo mío’”, confesó en una entrevista para Antena 3.

La joven Candela de 'Aquí no hay quien viva' ya tiene 33 años, y participa activamente en campeonatos profesionales de culturismo. Su cambio físico ha sido brutal e impactante, y poco a poco su comunidad en Instagram va creciendo. “He decidido hacer arte. Supongo que elegí el bodybuilding por eso mismo, el arte de esculpir un cuerpo, tu propio cuerpo. Como si de un trozo de mármol se tratase. Aquí ya no encontraréis frases motivadoras, ni a alguien ‘a quien admirar o seguir sus pasos o idolatrar o imitar’ De esas cuentas ya hay muchas y son la auténtica pandemia mundial. Aquí se viene a ser uno mismo, a publicar un post en blanco si hay algo que me mueve a hacerlo, a transmitir la pasión por la vida, el arte de estar simplemente vivos”. Así explicó su decisión de saltar al culturismo profesional.

En sus redes también habla sobre su método de entrenamiento, con siete u ocho comidas cada día, lo que supone unas 3.500 calorías diarias. Y además, ofrece asesoramiento online de entrenamiento personal para conseguir un cuerpo como el suyo.