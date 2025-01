La mejor serie con José Coronado en Netflix vuelve con su última temporada y ya hay fecha de estreno

Si hay un éxito español en la plataforma de Netflix en estos últimos años, no es 'La casa de papel' o 'El cuerpo en llamas'. Estamos hablando de 'Entrevías' que, sin ni siquiera ser del propio servicio de streaming, se ha convertido en una de las series españolas más vistas en la plataforma (por delante de otras como 'La chica de nieve'). Y es que, sin ir más lejos, su tercera temporada se coronó como la serie más vista a nivel mundial en habla no inglesa la misma semana de su estreno. Un hito increíble para la ficción protagonizada por Jose Coronado y Luis Zahera.

Su temporada cuatro (y final) se estrenó el pasado 2024 en Telecinco, pero sus datos de audiencia fueron los más flojos de la historia de la serie. Solo su final consiguió remontar el vuelo con un 9.8% de cuota, 810.000 y 1.798.000 espectadores únicos. De todos modos, datos muy por debajo de lo que se esperaba de la ficción de Mediaset. Pero es que su fuerza parece estar en el streaming, como han demostrado sus anteriores temporadas. Y, después de mucho esperar, por fin Netflix ha confirmado cuándo estará disponible esta nueva tanda de capítulos en su plataforma.

La primera temporada de 'Entrevías' llegó a Netflix el 20 de mayo de 2022. La segunda lo hizo el 1 de marzo de 2023 y la temporada 3 se estrenó en la plataforma el 23 de febrero de 2024. Así que, siguiendo la tradición, la temporada 4 de 'Entrevías' estará disponible en Netflix en todo el mundo a partir del 7 de febrero.

Tirso Abantos vuelve al barrio.

Así es la cuarta temporada de 'Entrevías' con José Coronado

El final de la tercera temporada dejó a los fans de la serie con el corazón en un puño. La muerte de Irene, la nieta de Tirso Abantos, dejó a todos destrozados. Y Tirso decidió poner tierra de por medio, desapareciendo durante seis largos meses del barrio. Pero cuando regresa, lo hace con un objetivo en mente: descubrir las razones de la misteriosa desaparición de su hijo, al que interpreta Miguel Ángel Jiménez.

José Coronado, junto a Luis Zahera y Natalia Dicenta, regresan a la serie para retomar sus papeles. Y sí, el final promete ser apoteósico. Así lo explicó su creador, David Bermejo. "Cuando le mandé el capítulo final a José Coronado, me mandó dos whatsapp enormes diciéndome 'Oh, Dios mío, oh, Dios mío, lo que hemos hecho es una barbaridad, es una pasada'. Me encantaría que eso fuese con lo que se queda la gente, con una sorpresa mayúscula y con un cierre que me gustaría que estuviese a la altura del que tuvo 'Vivir sin permiso'".

Con su salto a Netflix, 'Entrevías' ha conseguido un estatus de serie de culto, y es una muestra más de la impresionante carrera de Jose Coronado. El veterano actor, además, estrenará este 31 de enero, también en Netflix, la segunda temporada de 'La chica de nieve', que se llamará 'El juego del alma'.