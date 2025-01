Jesús Molinero, padre de Adara, desenmascara a la verdadera Elena Rodríguez: "Creedme"

Aunque Jesús Molinero está apartado de la televisión, es un asiduo de las redes sociales. Y es precisamente a través de su perfil de X donde carga con frecuencia contra su hija Adara y la madre de esta, Elena Rodríguez. Y así lo ha vuelto a hacer este domingo, 26 de enero, durante el debate de 'GH Dúo' presentado por Ion Aramendi.

En el plató del programa se ha vivido un tensísimo momento entre Elena y Álex Ghita, es decir, entre la madre y el exnovio de Adara Molinero. Ella no dudaba en salir en defensa de su hija, lanzando una dura advertencia a su exyerno: "Si no paras de hablar de una mujer, de su intimidad y del amor que ella te ha dado, aquí se va a soltar lo más grande, que ella ha sido muy respetuosa contigo. Te estoy avisando, olvídate de ella y déjala en paz".

Lejos de quedarse callado, el entrenador personal le daba donde más le duele, sacando a relucir la defensa que ha recibido por parte de Jesús Molinero, con el que Elena mantiene una pésima relación. "Ha habido gente que me apoya, entre ellos el propio Jesús Molinero, que me ha dedicado unas palabras en Twitter", espetaba el exconcursante de 'GH Dúo'. "¡Qué sucio eres!", le replicaba Elena. Finalmente, Ion Aramendi se veía obligado a intervenir para la que cosa no pasara a mayores.

Jesús Molinero arremete duramente contra Elena Rodríguez

Todo este revuelo ha sido seguido muy atentamente por el padre de Adara quien, volvía a hacer uso de sus redes sociales para destapar la que, según él, es la verdadera cara de su exmujer. "¿A qué acojona? Pues creedme… Está contenida", aseguraba Jesús Molinero en su perfil de X. De esta forma dejaba entrever que lo que él ha vivido con Elena no tiene nada que ver con la imagen que da en televisión.

Sin embargo, Jesús Molinero iba más allá, y hacía alusión a la relación de 7 años que Elena mantiene con Pedro Solá. "Lo que no sé es por qué su pareja no se casa ya con ella y vive esa bonita experiencia", añadía con sorna. Lo cierto es que Elena y Pedro están comprometidos, como así desveló ella misma a través de sus redes sociales. Pero, que se sepa, todavía no han dado el paso de darse el ‘'í, quiero'.

Hace unos días, el padre de Adara salió en defensa de Álex Ghita, pese a los duros ataques que este había dedicado a su hija en la casa de Guadalix. "Objetivamente y visto lo visto, con las pocas tramas interesantes que hay en la casa, como echéis a Álex, se acaba 'GH'. Y no me calentéis la cabeza diciendo que lo digo por hacer daño. ¡Fuera Manuel!", sentenciaba Jesús. Aunque finalmente la audiencia no le hacía caso y Álex se convertía en el expulsado.