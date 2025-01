'GH Dúo' revela su gran secreto y desenmascara quién es el concursante infiltrado

Ya durante la primera gala de 'GH Dúo', emitida el pasado jueves 2 de enero, conocíamos que uno de los concursantes que han entrado en la casa de Guadalix es un infiltrado y que tiene una misión secreta. Pero no ha sido hasta el primer debate de este domingo cuando se ha descubierto su identidad.

Se trata de Aurah Ruiz. Tal y como ella misma ha reconocido en el confesionario: "Soy la persona infiltrada en esta casa y mis compañeros piensan que estoy concursando como uno de ellos y no saben, evidentemente". "Es la infiltrada, no es concursante", añadía Carlos Sobera, quien explicaba que tenía "varias misiones durante la noche".

Una de esas misiones se podía votar a través de la app de Mitele. Por el 64% de los votos, la audiencia decidía que la infiltrada tenía que llevar la contraria en todo a Vanessa. Una misión a la que Aurah reaccionaba: "Me acaban de dejar muda porque acabo de tener un encontronazo con ella".

"Creo que les tengo muy engañados, no se pueden dar cuenta de nada. Se me da bien meterme en el papel", explicaba la concursante infiltrada de 'GH Dúo'. Tras lo cual, el presentador le lanzaba una advertencia: "Tienes que decir todo lo que pienses sin filtros, con tus compañeros y cuando yo te pregunte".

Ana Herminia se entera del secreto de Aurah Ruiz en 'GH Dúo'

Ana Herminia era la primera en enterarse de que Aurah Ruiz era la infiltrada. "Aurah no te ha contado toda la verdad, tiene un secreto que te afecta a ti", le comentaba Carlos Sobera a la mujer de Ángel Cristo Jr., mientras esta estaba en el confesionario con la infiltrada. Acto seguido, Aurah le contaba su secreto: "No soy concursante, estoy infiltrada en la casa. Estoy engañando a todo el mundo, no me voy a quedar y me da mucha pena. Pero no puedo seguir aquí. Estoy muy contenta y a gusto contigo. Todavía no sé cuándo me voy, pero no puedo. Me encanta haber entrado aquí".

Finalmente, el presentador del debate de 'GH Dúo' le advertía a Ana Herminia que no puede contar nada de esto a sus compañeros: "Si lo haces mal el grupo recibirá algo que no les gustará nada. Hay que mantener el secreto".