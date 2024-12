Los tres calificativos que utiliza Ana Herminia para echar por tierra la entrevista de Bárbara Rey

Las reacciones a la última entrevista de Bárbara Rey en Telecinco no se han hecho esperar. Entre otras cosas, la vedette contó que tenía miedo de su hijo, Ángel Cristo, porque es muy agresivo. Unas declaraciones con las que la mujer de este, Ana Herminia, se ha mostrado indignada y muy enfadada.

Ante los micrófonos de Europa Press, la nuera de Bárbara Rey aseguraba que la artista "no tiene perdón de Dios". Pero fue más allá, al dejar claro que para ella "no dejó ningún titular, se lo llevó calentito, pero ole por ella". Además, insistía en que todo lo que contó "está ya más visto".

En opinión de Ana Herminia, "se confirma que los menores no le importan absolutamente nada. Las insinuaciones que hizo solamente una mente baja, cochambrosa y asquerosa como la de ella, bajuna total, puede decir una cosa así". "Se cree la ladrona que todos son de su misma condición", añadió, visiblemente molesta por lo que su suegra contó durante su entrevista en '¡De viernes!' utilizando así tres calificativos muy claros.

La advertencia de Ana Herminia a Bárbara Rey

La mujer de Ángel Cristo hace referencia al suceso que contó Bárbara Rey sobre lo que ocurría supuestamente en la habitación donde dormían Ana y Ángel, en su casa con una menor. Tan enfadada se ha mostrado que incluso ha lanzado una advertencia a la madre de su marido: "En tres (años) mi hija tiene 18 y si se piensa que yo tengo carácter, mi hija viene fuerte, no hay derecho que no tenga ni un mínimo de respeto por los menores".

Además, Ana Herminia asegura que "a diferencia de ella a mí no se me cayeron los anillos, con dos profesiones que tengo, me fui a trabajar y a vender esos dispositivos" y que "yo sí soy buena madre". También aclaraba que "a mí no me han dado ni un euro, ni ella ni Sofía, no he tenido necesidad, siempre he trabajado, no se me caen los anillos… y ellas lo saben, nunca les he pedido nada".

Por último también reaccionó a las insinuaciones que hizo Bárbara Rey sobre el infierno que, supuestamente, vivieron ella y su hija con Ángel. "Es peor las insinuaciones, en un Tribunal o donde haga falta. No tiene perdón de Dios", sentencia Ana Herminia ante los micrófonos de Europa Press.

En 'TardeAR', Nuria Chavero explicó que había podido hablar con Ana, la cual justificaba su enfado por lo que Bárbara dijo de su hija: "Me contaba que ella tiene 15 años y que se dio cuenta de todo lo que decía Bárbara, que se indignó y que decía que quería que llegase su mayoría de edad para hablar". Aunque matizaba que no era más que un "calentón" y que su hija no lo hará.