Bárbara Rey se revuelve contra Ángela Portero tras lo ocurrido en directo: "Eres mala persona"

Bárbara Rey ha puesto firmes a muchos colaboradores de su especial 'De Viernes', que ha acogido su primera entrevista en directo en plató. Pero ha sido con Ángela Portero con la que ha protagonizado los encontronazos más ásperos.

El primero de ellos se ha producido cuando la vedette ha declarado que le duele que hayan salido las grabaciones que afectan a la reina Sofía. "¿Por qué te duele tanto si la reina no te gustaba?", le ha cuestionado la colaboradora. "Porque yo tengo sentimientos, a lo mejor no soy como tú", le ha arreado Bárbara.

"Yo desde luego no grabaría a mi novio o amante", le ha contraatacado Ángela Portero, pidiendo no entrar en conflicto con ella. "A lo mejor yo tengo sentimientos que tú no tienes. Y yo no quiero ningún enfrentamiento pero como ya te conozco y sé la cantidad de mentiras y falsedades que has dicho de mi, evidentemente no voy a ponerte una alfombra de pétalos de rosas", le ha contestado la entrevistada.

"Tú vienes aquí a contar tu verdad y si no entramos al cuerpo a cuerpo, no perdemos tiempo", ha tratado de encaminar Beatriz Archidona. "Bea, cariño, cada vez que abro la boca, a esta (Ángela) le va a dar un problema de tortícolis, se le va a romper el cuello porque...", ha ridiculizado Bárbara Rey, ante las constantes negativas de la periodista, refutando todo lo que decía.

Más tarde, el segundo gran enfrentamiento de la noche se ha producido cuando se ha abordado el tema de Hortensia Blázquez, la íntima amiga de Bárbara Rey y supuesta instigadora de sus tórridas fotos con Juan Carlos. La artista ha confirmado que Hortensia le incitó a realizar las grabaciones, pero Ángela Portero también le ha desmentido ahí.

"Qué valor tiene al decir que no es verdad. Eres mala, eres mala, eres mala persona. No eres nada empática con las mujeres. A mi no me gusta faltar pero que, ante una cosa que yo he vivido en mis propias carnes, me diga esta señora que es mentira... tienes una desfachatez que no tiene límites", le ha espetado Bárbara Rey mientras los presentadores del programa intentaban frenar la disputa.