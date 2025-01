Fernando Díaz de la Guardia crea impacto en su entrevista con Emma García por su confesión personal

Hace poco más de un año la vida de Fernando Díaz de la Guardia dio un giro de 180 grados. En aquel momento se encontraba en un excelente momento profesional, ya que era el presentador de 'Cuatro al día' junto a Verónica Dulanto. Sin embargo, un problema de salud trastocó por completo su vida.

El periodista sufrió una parálisis facial que le obligó a retirarse de la televisión y comenzar una larga rehabilitación. Este sábado, 25 de enero, casi doce meses después, Fernando Díaz de la Guardia ha visitado 'Fiesta', donde se ha sincerado con Emma García sobre el que ha sido, sin lugar a dudas, el peor año de su vida.

Según ha recordado, todo ocurrió el día de Reyes de 2024: "Casi después de abrir los regalos de los chiquillos, me veo en una ambulancia. Yo la verdad es que había hecho reportajes en ambulancia, de repente me veo como protagonista. Ese fue el primer choque que me llevé". En cuanto a los síntomas que sufrió, explica que "yo notaba que no podía mover una parte. Tenía un gran dolor en ese lado. Tanto es así que estuve más de una semana sin poder dormir más que en una silla. Lo que me rozaba la nuca, hasta que no dieron con el anestésico adecuado, era de un dolor insoportable".

Fernando Díaz de la Guardia respiró cuando le dijeron que no era un ictus

Fernando Díaz de la Guardia recuerda lo que ocurrió cuando llegó al hospital: "Lo primero que hacen es me monitorizan, descartan que sea un ictus y se confirma que el origen es vírico, que viene a ser la culebrina, para que nos entiendan en casa. O sea el virus de la varicela que se reactiva por una bajada de defensas y me atacó al nervio facial, que es el que irriga a los músculos que mueven el párpado, que mueven la boca… y de forma que yo al beber se me derramaba el líquido".

Al conocer el diagnostico, el presentador de Mediaset se rompe. Ya que fue consciente de que iba a tener que abandonar su trabajo: "Esto para cualquier persona es una desgracia y para un comunicador se convirtió en una tragedia. Porque al final para la herramienta más evidente de comunicación, que es nuestro rostro, la mirada, la sonrisa, se vio condicionado". Por tal motivo, sintió una "gran frustración, de mucha incertidumbre y de mucha inseguridad".

Fernando Díaz de la Guardia ha reconocido que, "una vez que el neurólogo descarta que el origen sea un cáncer o sea un ictus, respiras". Aunque "te vas a tu casa sin muy bien saber qué puedes hacer". Una de sus mayores preocupaciones era cuánto podía durar: "Tienes un diagnóstico, pero no sabes el pronóstico". Un año después de aquello, el periodista reconoce que"he mejorado mucho y hay una evolución".

Su reflexión tras lo ocurrido: "Te planteas muchas cosas"

Aunque no ha sido un camino nada fácil: "Durante todo este camino me he ido quedando no con lo que me falta, sino con los que tengo. Por ejemplo, sonreír". Y es que, según ha revelado, perdió la sonrisa y no podía sonreír, aunque quisiera hacerlo: "Yo cuando recuperé la sonrisa en mayo y en ese punto de mi vida fue cuando dije 'tengo un montón de cosas'. Yo tengo un montón de cosas, pero hay cosas que damos por sentadas, hasta que las pierdes".

A raíz de todo esto, Fernando Díaz de la Guardia ha hecho una reflexión: "Yo siempre pensaba que la discapacidad le ocurría a otras personas, pero cuando de un día para otro, tu cuerpo no responde y no haces lo que hacías ayer, como parpadear, te planteas muchas cosas". Además, ha explicado que debe llevar gafas de sol por los focos, ya que puede ser muy dañino para sus ojos. "He de decirte que llevo tres días con estas gafas porque necesito protegerme, pero también necesito hacer este ejercicio, y este soy yo", ha dicho el comunicador, tras quitarse el accesorio y mostrar su rostro.

Emma García le ha preguntado cómo ha conseguido salir adelante. A lo que él ha respondido, con total sinceridad: "No hay alternativa. Cuando viene el monstruo a contarte cosas desagradables al oído te dice que pares, que lo dejes todo. Eso existe. Yo lo he vivido. Pero lo que hacía es ocupar la mente. Por ejemplo, yo me iba con mis perros a un pinar cercano a escuchar música".