Daniela Blasco aclara si hará cambios en su puesta es escena de la final del Benidorm Fest 2025

Este sábado 1 de febrero, a partir de las 22 horas, La 1 de Televisión Española emitirá la esperada final del Benidorm Fest 2025, el festival que se ha consolidado como uno de los eventos más relevantes de la música en España. Entre los finalistas se encuentra Daniela Blasco, una de las grandes revelaciones de esta edición, cuya actuación en la final promete ser uno de los momentos más destacados de la noche. La joven artista, que cautivó a la audiencia y al jurado en la primera semifinal, luchará por hacerse con el ansiado micrófono de bronce para representar a España en el Festival de Eurovisión, en mayo.

Con su canción "Uh nana", Daniela Blasco es una de las grandes favoritas por el espectacular show de baile y canto que brindó, recordando inevitablemente a la histórica actuación de Chanel y su "Slomo" en 'Benidorm Fest 2022' y 'Eurovisión' de ese mismo año, por ofrecer una propuesta latina, urbana y con mucha coreografía. ¿Cambiará algo de su coreografía Daniela de cara a la final? ¿Cuál es el gran secreto de su canción? ¿Es Chanel una inspiración para ella? Hablamos de todo ello con Daniela Blasco, en una entrevista exclusiva con El Televisero.

Daniela Blasco, 'Uh Nana' ¿Qué tal? ¿De dónde surge esta canción?

DANIELA - Pues surgió con Jay Cruz, Aliki, que es un productor, y Félix, mi mano derecha, que también produjo la canción. Y lo de "Uh Nana" se lo inventó Jay.

Entiendo que esto lleva muchos meses de composición, de producción... Desde la primera vez que escuchas la canción hasta ayer que la interpretaste, ¿cómo ha cambiado para ti la canción?

DANIELA - Pues mira, esta canción ha cambiado tanto porque le he dado tantos giros, le he hecho tantos cambios, tanto todo... Mira, te voy a decir una anécdota muy graciosa que a una semana de tener que entregar la versión final yo me rayé y le dije a Félix: "Félix, hay que cambiar una frase", porque la parte que dice: 'Vamos a darle hasta abajo', realmente decía: 'Un perreo hasta abajo'... y yo me rayé y dije: "No quiero decir perreo". De repente, no me estaba entrando la palabra perreo y le dije a Félix: "Félix, hay que cambiar esto ya". Y era por la tarde, la tenía que entregar ya y no tenía estudio. Y me dijo Félix: "Tía, métete en un armario, que no haya ruido, me lo grabas en un audio de Whatsapp". Fue fuerte. Y esa parte está grabada con un mensaje de voz de Whatsapp. Ni se nota, ni se nota. Félix es un crack.

¿Cómo estás después de ver la actuación?

DANIELA - Yo me acosté ayer a las 5 de la mañana contestando mensajes, me fui al bufet a comer a las dos de la mañana porque estaba abierto y me fui a cenar y luego me quedé como hasta las cinco dándole vueltas en la actuación, leyendo mensajes y todo.

¿Llegaste a verla o no?

DANIELA - Sí, sí, la vi.

¿Qué te pareció?

DANIELA - Bien, aunque hay muchísimas cosas a mejorar que me he ido apuntando para que ya la final sea impecable.

¿Eres dura contigo misma?

DANIELA - Muchísimo.

¿Cuál es la parte que tú dijeras: "Esta la tengo que mejorar más todavía"?

DANIELA - En realidad, un poco todo... Gestionar aún más la energía en general para que la voz no se me vaya del todo, porque es verdad que eso lo tenía muy, muy, muy ensayado, pero al final con los nervios y con la adrenalina del show, una se viene arriba y tengo que aprender a gestionar un poco más eso, pero ya una vez me he subido a la próxima lo voy a tener más en cuenta. En un escenario me crezco y me vengo arriba y al final se me va la olla.

Lo aprendimos ya hace tiempo con Chanel, el tema de cantar y bailar…

DANIELA - Ha sido un proceso muy duro. De hecho, al principio me costaba hasta cantar la canción de pies y moverme. No la terminaba porque parece más fácil de lo que es vocalmente, pero tiene muchos giros y tiene su complicación. Entonces, al principio me costaba mucho y ha sido un proceso muy duro que me ha llevado también lágrimas en ensayos: "Bua, no llego", pero bueno, llegué.

¿Para la final tienes preparada una sorpresa o va a ser el show que vimos?

DANIELA - Quiero cambiar cosas.

Entiendo que las tienes ensayadas de antes, ¿o ha sido al verlas y decir "Vamos para adelante"?

DANIELA - Sí. Yo es que hasta el último momento cambio cosas. De hecho, también el show cambió en mil cosas dos días antes. Muchísimas cosas.

O sea, una vez ya en Benidorm, entiendo

DANIELA - Sí, en Benidorm en los ensayos.

¿Y que se puedan saber alguna?

DANIELA - Sí. Por ejemplo, cuando me levantan del suelo, que hago como un giro con algo…

¿Lo cambiaste?

DANIELA - Bueno, sí, la del agudo también fue en Benidorm. Y también cuando me levantan del suelo que hago el giro, también fue en Benidorm. Yo cambio mil cosas.

Es decir, que puedes volver para atrás de lo que habías hecho para que el día de la final enseñes lo anterior

DANIELA - Puede ser, pero… Cambiaré cosas.

Eres súper flexible en ese sentido

DANIELA - Sí, estoy muy acostumbrada también porque llevo toda mi vida con competiciones de baile y al final, una vez pasas semis, vas cambiando mil cosas y estoy muy acostumbrada a aprenderme cosas en poco tiempo. Así que sí, sí.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de lo que has leído?

DANIELA - Pues la verdad que la gente me está escribiendo por privado cosas súper bonitas, que le transmitió mucho el show, que al final yo quería eso, montar una fiesta, que la energía de la semifinal acabara muy arriba por todo lo alto, mucha fiesta y creo que conseguí eso, así que. Bueno, muy feliz. Tampoco me metí mucho. Simplemente no miré comentarios, pero respondía mensajes de mis amigos, de mis familiares, de gente que conozco.

En redes no pusiste Daniela Blasco por si acaso

DANIELA - No, solo vi mi actuación en Youtube.

¿Y los comentarios de Youtube, leíste alguno?

DANIELA - Miré alguno. Había muchísimos buenos y algunos constructivos que también yo ya sabía y ya me había apuntado, pero la gente me lo recordaba también, que me parece bien que sea constructivo. Yo me empapo de todo para poder mejorarlo, así que eso.

Hace tres años, estábamos aquí mismo sentados con Chanel y en ese momento mucha gente la comparaba con Eleni Foureira. Hoy en día, se ha hecho su propio nombre y ahora hay mucha gente comparándote a ti con Chanel. Quizás el año que viene, a un concursante le comparamos contigo. ¿Cómo has llevado tú el tema de Chanel? Si es una inspiración o...

DANIELA - Bueno, no ha sido una inspiración. Bueno, ella es increíble, ella es muy talentosa, hizo un show impecable, o sea, chapó. Creo que todo el mundo está a sus pies para siempre, pero no me he inspirado porque siento que el concepto es muy distinto y el baile y todo es muy distinto. Y siempre lo digo, que desde un primer momento me han comparado, normal porque las dos llevábamos mucho baile, pero para mí es que es un honor, porque me están comparando con alguien increíble. O sea, no es que no puedo decir nada más, no me molesta porque es eso me está comparando con una persona que ha hecho historia en España.

Yo me imagino y sueño con Daniela Blasco y Chanel bailando un remix de "Uh nana". Yo creo que España se cae

DANIELA - Sería muy guay.

¿Algún deseo para la final?

DANIELA - Yo deseo disfrutarlo mucho. Sé que suena muy típico, pero deseo disfrutarlo mucho, que la gente lo disfrute conmigo y que me salga impecable.

¿Qué tal la convivencia con el resto de participantes?

DANIELA - Sí, sí, sí. Estamos un poco todos como en una burbuja. Es como un mundo ideal, pero salseo no hay muchos, ¿eh? O a lo mejor es que yo vivo empanada. También te digo que vivo empanada en serio, pero salseos no.

¿Con qué te vas a quedar del Benidorm Fest?

DANIELA - Sin duda, mi preparación para esto para mí ha sido como un intensivo de aprendizaje a nivel extremo, porque ha sido un reto súper, súper heavy, es mi primer directo con esta magnitud, mi primer espectáculo. Y para mí con 19 años es como que yo me siento súper orgullosa de mi equipo y de mí por haber llegado hasta aquí, por haber defendido ese show, porque es muy difícil y me ha costado muchísimo, muchísimas lágrimas, muchísima ansiedad también, felicidad, muchas emociones durante estos dos meses, pero sobre todo mucho trabajo, así que me llevo el aprendizaje para siempre y sin duda esta experiencia, porque me lo estoy pasando pipa, estoy medio de vacaciones, medio súper presionada. Es como muchas emociones, pero estoy muy feliz. No me quiero ir nunca.

No quiero pasar por alto el detalle de que tienes 19 años

DANIELA - Del 2005 (risas).

¿Tú crees que se os juzga más a los que lleváis un estilo de baile que a lo mejor otros estilos?

DANIELA - Puede ser. Yo lo que he leído mucho es que la gente estaba como muy pendiente de cómo estaría mi voz bailando tanto, pero al final siento que la gente que te quiere criticar busca cualquier cosa para criticarte. Entonces lo mío a lo mejor era el baile. Como cuestionar el hecho de poder hacer las dos cosas a la vez, pero bueno, al final yo intento evadirme un poco de eso y simplemente focalizarme en sacar el show perfecto.

Daniela Blasco, muchísimas gracias. Entiendo que estás trabajando ya para siguientes temas

DANIELA - Estuve empezando a tope, pero por ahora mi primer foco es esto y ya luego desarrollaré un poco más todo.

Genial. Daniela, te deseamos lo mejor.

DANIELA - Muchas gracias.