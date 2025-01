Dani Mateo tiene que pedir perdón a la audiencia de 'Zapeando' por lo que llegaron a hacer

Siempre ha existido el debate de los límites del humor y hasta donde se puede llegar a hacer bromas con enfermedades, conflictos o tragedias. Y este viernes, Dani Mateo vivió en sus propias carnes en 'Zapeando' la molestia que se puede causar al hacer chistes de determinados asuntos.

Así, 'Zapeando' tiró de su particular humor este viernes y lanzó una serie de chascarrillos a la hora de abordar los fuegos que han asolado a California y concretamente a Hollywood.

El espacio que presenta Dani Mateo informó a su audiencia de lo sucedido alertando de la gravedad de los hechos poniendo el foco en Los Ángeles, donde han fallecido al menos 11 personas y ya se han calcinado 15.000 hectáreas y cientos de viviendas. Entre ellas las de algunas estrellas de Hollywood y fue ahí donde el programa quiso tirar de algún chiste.

Y fueron esas bromas las que parece que no gustaron a algunos espectadores. De hecho, uno de ellos lo hizo saber a través de su cuenta de "X". "Qué programa de tan mal gusto... riéndose del incendio y de las casas quemadas en Hollywood o de las monjas que cantan para sacar adelante el convento. Y poca gracia. Dani Mateo también cero", escribía.

Tras verlo, el propio Dani Mateo no dudó en contestarle con su cuenta pidiéndole perdón. "Quizás sí hemos estado un poco torpes ahí. No lo pretendíamos. Queríamos hacer humor, que es lo que intentamos hacer siempre y quizás en esta parte no tocaba", escribía el presentador en su cuenta de "X".