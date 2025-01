Avance semanal de 'Sueños de Libertad': Una muerte y el impensable pacto de Andrés y Jesús

Por tercera semana consecutiva, 'Sueños de libertad' solo ofrecerá cuatro episodios la próxima semana. Y es que el lunes al ser festivo nacional por ser el día de Reyes, Antena 3 dará descanso a la ficción, que retomará su emisión el martes en su horario habitual.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, tras el anuncio de la adopción, Julia le reconocía a Begoña que ella no hizo la redacción y la enfermera se daba cuenta de que Jesús ha vuelto a manipular a la niña para salirse con la suya provocando un nuevo enfrentamiento con él. Así, ella decidía recular y dar marcha atrás con la adopción y la renuncia de la nulidad.

Después de que Damián le contara que don Pedro estaba flirteando con Digna, Jesús no dudaba en acusar a Carpena de haberse aliado con los Merino y haberles filtrado lo de las tierras. Tras ello, don Pedro acudía a hablar con Digna y esta le contaba que fue Patricia Lambert la que les filtró todo y le dejaba claro que ella solo busca hacer venganza contra Jesús. Por otro lado, Don Pedro le confesaba a su mujer que está enamorado de Digna.

Don Agustín visitaba a Digna para tratar de presionarla para que consiga convencer a Luis y Luz de que se casen. Y aunque la cocinera no compartía los argumentos del párroco, le reconoce que le haría ilusión y se comprometía a hablar con su hijo.

Por su lado, Gema se consolaba con María después de haberle exigido a Joaquín el despido de Miriam para poder perdonarle. Y tras ello, María le contaba a Jesús lo sucedido con Gema y Joaquín y el De La Reina animaba a su primo Joaquín a que despida a la secretaria, que escucha la conversación, mientras el Merino se enfrenta a él.

Marta se citaba con Pelayo Olivares para intentar ganarse al hostelero. Y al ver que él mostraba cierto interés en ella no dudaba en aprovecharlo. Por otro lado, Tasio le decía a Eladio que hará lo que sea para proteger a los suyos y daba por zanjada la extorsión del sicario a su hermanastra.

Tras su discusión con Jesús, Begoña hablaba con Julia y le anunciaba que no va a adoptar a un niño pues no puede fingir que su matrimonio es bueno y que su padre lo único que hace es hacerles daño y que si siguen juntos es por obligación. Después, la enfermera le pedía perdón a Andrés por no haberle escuchado.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del martes 7 al viernes 10 de enero:

Capítulo 218 de 'Sueños de libertad' – Martes 7 de enero

Tasio le muestra tranquilidad a Marta pues cree que ha solucionado la extorsión de Eladio pero Damián sigue mostrando su cabreo con su hijo ilegítimo. Sin embargo, lejos de estar solucionado, el matón aborda a la De La Reina y le vuelve a extorsionar aumentándola a 30.000 pesetas mensuales.

Luis le propone a Luz irse a Buenos Aires para no tener que mantener una identidad falsa. Después, Digna se ilusiona al escuchar a su hijo que está dispuesto a dejarlo todo por ella pero la enfermera le deja claro a la cocinera que la relación con su hijo es algo privado entre ellos.

Tras comprobar que el interés de Pelayo en Marta va más allá de lo profesional, Fina no duda en advertir a su novia. Por su parte, Miriam, que no para de sentirse culpable por lo sucedido con Joaquín, opta por forzar su despido boicoteando la visita de Pelayo al laboratorio.

Después del perdón de Begoña por su acercamiento con Jesús, Andrés decide hacer una oferta a su hermano a cambio de que favorezca su nulidad matrimonial. Así, el benjamín le propone a su hermano venderle la mitad de sus acciones. Pero Jesús le pide todas y el ex militar termina aceptando.

Tras descubrir lo sucedido con Patricia Lambert, don Pedro se encara a Jesús por haber caído en sus garras. Después, don Pedro le pide a Digna mantener distancias para evitar disgustos a Inés. Pero de nada sirve pues cuando Carpena llega a Talavera encuentra a su mujer muerta después de haberse quitado la vida tras no soportar la muerte de su hijo Mateo y el amor de su marido por Digna.

Capítulo 219 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 8 de enero

Marta acude a Tasio después de que Eladio haya vuelto a extorsionarla y cuando Damián se entera tanto el patriarca como su hermanastro deciden actuar personalmente para poner fin a este truculento asunto. Pero su encuentro con el sicario termina a tiros.

Marta le reprocha a Andrés que le haya cedido todas sus acciones a Jesús mientras el ex militar le cuenta el pacto al que ha llegado con su hermano para conseguir que firme la nulidad matrimonial. Y aunque le agradece el gesto, Begoña no está dispuesta a que Andrés se sacrifique de esa manera. Pero finalmente, los De La Reina firman el pacto.

Paralelamente, Damián trata de convencer a su primogénito de que solo le compre la mitad de las acciones a Andrés utilizando a Julia. Después, Jesús le cuenta a Andrés el pacto al que ha llegado con su hermano y María no duda en reprochárselo a su marido. Y después, María descubre que está embarazada de Víctor Zárate.

Por su parte, Luis le cuenta a Joaquín que Miriam pretende sacrificarse por él y el gerente decide tomar cartas en el asunto y despedir a la secretaria. Eso sí le deja claro a su amante que le hará la mejor carta de recomendación por haberla metido en un problema. Mientras Pelayo acepta finalmente la propuesta de Marta y le propone cenar juntos.

Luz se muestra preocupada por haber fallado a Digna al no contarle la verdad de por qué no se casa con su hijo. Tras hablar con Begoña, la doctora decide contarle a Digna quién es en realidad y que su vida es una farsa. Algo que la cocinera no se toma con buen gusto.

Digna se presenta en casa de Don Pedro y descubre que Inés se ha quitado la vida, pero Carpena para evitar más dolor le oculta que su mujer les había pillado flirteando y que él le contó que estaba enamorada de ella.

Capítulo 220 de 'Sueños de libertad' – Jueves 9 de enero

Tras el tiroteo con Eladio, Tasio fue herido y tiene que pasar por el quirófano. Mientras su hijo ilegítimo se aferra a la vida, Damián trata de ocultarle el verdadero motivo del disparo a Carmen. Mientras, Carmen y Ángela visitan a Tasio en el hospital y Damián sufre al pensar que su hijo ilegítimo puede morir.

Gema descubre que Miriam provocó su despido y eso lleva a que la doncella siga sin poder perdonar a Joaquín aunque le valora que haya sido sincero con ella. No obstante, Gema le pide otra cosa a su marido: que contrate a Leonor, la hija de doña Elvira, la mujer que donó a la casa cuna como dependienta. Por su parte, Luz decide aceptar la propuesta de Luis de marcharse a Buenos Aires para empezar de cero.

Después de que Andrés se haya arriesgado por ella al perder la mitad de sus acciones, Begoña le informa que ha decidido seguir con los trámites de su nulidad matrimonial. Con ello, ambos recuperan el amor que habían perdido y terminan dándose un beso. Y cuando Andrés le cuenta a Luis que ha decidido sacrificarse por recuperar a Begoña, su primo le apoya.

Pese a que está encantada con haber conseguido el acuerdo con Pelayo, Marta no duda en rechazar su cita y él lo encaja con deportividad. Entretanto, María le cuenta a Andrés que está embarazada pero el exmilitar no se lo cree después de que ya le engañara anteriormente pues piensa que es una triquiñuela.

Luis le cuenta a Digna que Luz ha aceptado casarse y marcharse a Buenos Aires juntos pero su madre le reprocha que lo haga justo ahora que están luchando por recuperar su posición en la empresa. Después, Digna conoce a Irene, la hermana de Pedro y este les pide a ambas que oculten que Inés se suicidó.

Capítulo 221 de 'Sueños de libertad' – Viernes 10 de enero

Damián no duda en reprocharle a Marta todo lo que ha provocado por tratar de vengarse de Santiago. Además le pide que por favor mantenga su versión de que trataron de atracarle y Tasio le defendió. Tras ello, Marta, completamente rota le confiesa a Fina el papel que jugó para conseguir que Santiago desapareciera de sus vidas y la dependienta se enfada y amaga con contar toda la verdad a Carmen.

La llegada de Leonor a la tienda desata pasiones por toda la colonia y Claudia se compromete a vigilarla para evitar que la nueva dependienta caiga en las garras de cualquiera.

Digna acude al dispensario para hablar con Luz y reprocharle que su hijo Luis tenga que renunciar a toda su vida para poder vivir una vida juntos lejos para evitar que salga a la luz todos sus secretos. Entretanto, Irene se percata de que entre Digna y su hermano hay una relación muy estrecha.

Tras sentirse culpable del estado de Tasio y de haberle puesto en peligro, Marta acude a visitar a su hermanastro para agradecerle su gesto heroico. Justo entonces, Ángela aparece en la habitación y descubre que los De La Reina ya saben que es hijo de Damián.

María le pide a Luz que le haga un examen médico para confirmar si está embarazada o no. Después, Luz no duda en contarle a Andrés que su mujer espera un bebé y él que piensa que es suyo pues su mujer no le ha dicho lo contrario se lo comunica a Begoña con lo que sus planes de poder estar juntos vuelven a complicarse.