Avance de 'La Moderna' del martes 21 de enero: la policía acorrala a Emiliano tras la muerte de César  

Pese a que está en su mejor momento en audiencias tras haber anotado varios máximos, 'La Moderna' tiene los días contados en la sobremesa de TVE pues la cadena pública ha decidido cancelar la ficción. Asimismo desde esta semana, la ficción ha adelantado su horario y emite capítulos más largos.

Por si fuera poco, 'La Moderna' recibirá en los próximos capítulos a tres nuevos actores que se sumarán a su reparto para potenciar algunas de sus tramas. Es el caso de Juli Fàbregas, Roberto Enríquez y Meritxell Calvo, que interpretarán a los personajes del Capitán Dávila, Ramallo y Marcelina.

En el capítulo de 'La Moderna' de este lunes, Lázara sacaba el dinero que había guardado dentro de la caja fuerte. Por su lado, Maruja no era bien recibida por Mercedes, quien no quiere saber nada de ella después del asesinato de César y es que considera que su hermano seguiría vivo si no se hubiese enamorado de ella.

Por su parte, Emiliano le dejaba claro a Paula que no le iba a poner las cosas fáciles. Fermín le comentaba a Emiliano que la Policía estaba tras el sicario que mató a César.

En La Moderna, Rogelio Alfaro, quien contrató a Pietro para la comunión, se presentaba para dialogar con don Fermín. En ese contexto, le hacía una oferta de trabajo tanto a Antonia como a Pietro. Mientras, Quico malinterpretaba el acercamiento que tenía con él Teresa.

Además, Celia regresaba a Madrid tras su viaje, y finalmente, a cambio de que dejara a Rodrigo y a Paula en paz, Maruja decidía no salir de casa nunca más como medida de protesta frente a la tiranía de su marido Emiliano.

¿Pero qué va a pasar en el siguiente capítulo de 'La Moderna' que se ofrecerá en La 1 de TVE el martes 21 de enero a partir de las 16:20 horas antes de 'La Promesa' y ' Valle Salvaje'?:

Avance del capítulo 318 de 'La Moderna'

Maruja y Emiliano en 'La Moderna'.

Maruja comienza su vida monacal dentro de casa tras pactar con Emiliano que no saldrá de su vivienda a cambio de que deje en paz tanto a Rodrigo como a Paula. Paralelamente, Rodrigo le dirá a Paula que está decidido a no esquivar a Emiliano y a hablar cara a cara con él tras descubrir que no es su hijo.

Por otro lado, Mercedes temerá que Emiliano se vaya de rositas después del asesinato de su hermano César pues está convencida de que es él quién está tras lo sucedido. Y Rodrigo le insistirá a su madre para que huya con ellos mientras que Emiliano le dejará claro a Rodrigo que no quiere saber nada más de él.

Mientras tanto, en La Moderna, para Pietro y Antonia la oferta de Rogelio es irrechazable, pero antes de aceptarla quieren hablarlo con don Fermín. Confundiendo las cosas, Quico se extralimitará al ofrecerse a defender a Teresa. Además, no aguantará bien una broma de Elías estando incluso a punto de agredirlo.

Por último, don Fermín informará a Emiliano de que la policía ha encontrado un pañuelo con unas iniciales bordadas. Parece que la investigación sobre el asesinato de César Morel empieza a cercarse.