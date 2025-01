Atronador aplauso a 'La Revuelta' tras la entrevista de Broncano a esta mujer con siete enfermedades raras

Este lunes, 'La Revuelta' arrancó la semana de un modo distinto al habitual. Nada más comenzar la emisión, David Broncano prescindió de las secciones y colaboradores y echó la vista atrás a un sonado suceso de la semana pasada: la intervención de Noah Higuera. Tras recordar cómo la espontánea paralizó el programa para recordar la importancia de investigar en enfermedades raras, el humorista la recibió en el escenario para conocer la historia de su lucha en profundidad.

"Tengo siete enfermedades raras, una para cada día de la semana", comenzó explicando la valenciana, que desde los 15 años ha ido encadenando diagnósticos en distintas partes del mundo sobre su delicada condición. "A día de hoy no existe ningún tratamiento ni cura para ninguna de ellas, es parchear lo que te vaya surgiendo", aseguró la joven de 27 años.

Más adelante, la inesperada invitada de 'La Revuelta' continuó relatando su lucha por ser diagnosticada, la perseverancia con la que su madre la ha acompañado de hospital en hospital estos años e incluso la ocasión en la que, tras despertar de un coma inducido, perdió la audición. "Empecé a perder kilos de forma bestial, bajé 40 kilos en seis meses", aseguró sobre los momentos previos a conocer su primer diagnóstico.

Así es vivir con 7 enfermedades raras. Con una fortaleza y un conocimiento de su situación que es admirable. #LaRevuelta @nh487 pic.twitter.com/04DXw0dxSE — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 13, 2025

"Deambulamos por varios hospitales, me abrían la tripa, no encontraban nada, porque si no hay médicos formados en enfermedades raras es muy difícil encontrarlas. Hasta que un día mi madre se plantó con las maletas en el Hospital de la fe en Valencia y dijo 'mi hija se muere y no sé de qué es'", recordó la activista.

Y las redes no han tardado en hacerse eco del importante relato al que 'La Revuelta' ha dado voz este lunes, colmando de aplausos al espacio de David Broncano por poner el foco en historias como la de Noah Higuera, que pueden ayudar a otras personas en la misma situación que no encuentran representación o ayuda en su día a día y en los medios.

Lluvia de aplausos en redes: "Admiración absoluta"

"Menudo servicio público está haciendo esta chica en 'La Revuelta'... ¡Flipando y con la boca abierta!", escribió un espectador en 'X', aplaudiendo el relato de la valenciana. "Broncano ha acertado al invitar a Noah, una auténtica guerra. Hay que dar voz y visibilidad a quienes viven con estas enfermedades raras para concienciar a la sociedad de la importancia de la ciencia. Chapó", sentenció otro usuario de la plataforma.

Noah, dando una lección de superación.



Y además con sentido del humor.👏



La visibilidad que #LaRevuelta está dando a las enfermedades raras no tiene precio.

Mi 👏



Reivindicación de más inversión de medios y recursos porque: #SinCienciaNoHayFuturo pic.twitter.com/tK8b7sO3FY — Cahaluna (@Cahaluna) January 13, 2025

Ojalá se le de más altavoz a esta muchacha, increíble... #LaRevuelta — Leticia🍀 (@La_Rubiitaa) January 13, 2025

Que lección está dando esta chica (@nh487) hoy en #LaRevuelta. Yo también tengo una enfermedad rara.. “Sindrome de Cowden”. 100% identificada con esta chica. ¡Bravo no, lo siguiente!. Las personas con Discapacidad somos NORMALES. #LaRevuelta 💚 pic.twitter.com/6VwlT1NYkk — Jorge G.H. (@salmantino42_) January 13, 2025

Qué maravilla dar voz a personas como @nh487 y a su causa. Más dinero para ciencia, más dinero para investigación ❤️‍🩹 #LaRevuelta #LaRevueltaTVE

https://t.co/nYcCow1ESF — Sonia (@carsonu) January 13, 2025

nunca ha habido nada como #LaRevuelta.

qué afortunados somos por poder disfrutar de una televisión así 🫶🏻 pic.twitter.com/31fOHSPN4M — La Magnética (@pekisch) January 13, 2025

Con dos cojones. Gracias por hacer la televisión que hacéis.#LaRevuelta pic.twitter.com/VVoA0I8qe3 — Revoltoso (@alborotadorpop) January 13, 2025

Gran programa el de #LaRevuelta hoy. Broncano ha acertado al invitar a Noah, una auténtica guerra. Hay que dar voz y visibilidad a quienes viven con estas enfermedades raras para concienciar a la sociedad de la importancia de la ciencia. Chapó.👏🏼

pic.twitter.com/6XCV8hHcGD — Felipe Cecilia © (@felipececiliaaa) January 13, 2025

Menudo servicio público esta haciendo esta chica en #LaRevuelta



Flipando y con la boca abierta!



😨



Maravilla! — Mayco Quirós (@maycoquiros) January 13, 2025

Sin ciencia no hay futuro. Más inversión en investigación. #LaRevuelta siendo la televisión PÚBLICA que necesitamos con esta entrevista a Noah Higón @nh487. pic.twitter.com/0FM6QEitHW — Samuel García Arroyo (@SamuelGarAr) January 13, 2025

Lo importante que es visibilizar la ciencia en televisión como es el caso de Noah (@nh487l) y sobre todo hacerlo entrevistando y explicando desde la comprensión, no desde la compasión.



Broncano está haciendo una entrevista de 10. Servicio público en estado puro.#LaRevuelta — Jose Tomás (@josertomasro) January 13, 2025

cómo habla con una sonrisa de una situación completamente devastadora. eres un ejemplo de actitud frente a la vida increíble. menudo programón#LaRevuelta

pic.twitter.com/T93cVt6TJh — ᴀʟᴇᴊᴀɴᴅʀᴏ ᴋɴᴏᴡʟᴇs-ᴄᴀʀᴛᴇʀ 🪩 (@by_aloo) January 13, 2025

Menudo acto de servicio público que está siendo hoy @LaRevuelta_TVE

Imposible no sentirse emocionado con Noah. Como científico expatriado en Suecia, jamás imaginé que se hablara de esta forma de Ciencia en la tv pública y en prime time. GRACIAS #LaRevuelta #larevueltartve https://t.co/YuAIuYzNGV — Agus! (@Agus_SC) January 13, 2025

De invitada una chica que da voz a enfermedades raras.

Este programa es increíble.#LaRevuelta pic.twitter.com/EcHQY3em2k — jon blake 💙🤍 (@SrtoJon) January 13, 2025

En esto se van mis impuestos, en una tele publica que da visibilidad a las enfermedades raras que tienen personas anónimas que también necesitan más inversión. Admiración absoluta, entrevista espectacular. #LaRevuelta https://t.co/6vh3IVcNS0 — Blanca 💚🤍💚 (@BlancaO12) January 13, 2025

Una joven con 7 enfermedades raras y un implante coclear, que estudia, viaja, cuenta con todo el sentido del humor cómo es su vida y reivindica que en España se dedique más presupuesto a investigación. Toda una inspiración Noah, la invitada de hoy ❤️#LaRevuelta#LaRevueltaTVE pic.twitter.com/HVS5BteACj — Maika ☕ (@maika_rguez) January 13, 2025

noa, la chica que fue la semana pasada como publico y se subió al escenario para dar voz para investigación ahora va como invitada,

me parece todo un acierto, mis dieses#LaRevuelta pic.twitter.com/NgUesSGDuv — yo, mikel (@Puesyaqueestamo) January 13, 2025

Le dieron un momento en el programa para darle visibilidad a su causa, pero no les pareció suficiente y directamente la han traído como invitada. Este programa es la caña y ella es una jabata 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 #LaRevuelta https://t.co/GubOjOcWzZ — Saruca (@Sarawadush) January 13, 2025