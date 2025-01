Ángel Cristo impugna a Ana Herminia tras su polémica y se desmarca de ella insólitamente

No están siendo días fáciles para Ana Herminia durante sus primeras semanas en la casa de 'GH DÚO'. De nuevo en la palestra, la venezolana sigue enfrentándose a las represalias de las duras acusaciones que lanzó sobre uno de sus compañeros. Y es que, incluso Ángel Cristo conectó este domingo durante el debate para hacerle ver su error, y la concursante se terminó derrumbando.

Horas antes de que Vanessa Bouza abandonase la casa de Guadalix como la primera expulsada de esta edición, la gran polémica se desataba cuando la nuera de Bárbara Rey denunció una agresión por parte de Javier, marido de la gallega. Finalmente, después de que la organización evaluase la situación, Carlos Sobera explicó a la venezolana que no se había producido ningún tipo de agresión.

Ana Herminia no puede soportar la opinión de Ángel Cristo sobre sus falsas acusaciones de agresión

Y tras decidir continuar en el concurso y salvarse de su primera nominación, Ana Herminia se encuentra en la palestra por segunda vez esta semana. Motivo por el cuál su pareja, Ángel Cristo, conectó este jueves para hacer un alegato a favor de su continuidad en el concurso. Sin embargo, la televisiva se encontró con unas palabras que terminaron por descolocarla. "Mereces una oportunidad, tengo que decirte que has cometido un error grave", comenzó advirtiendo el hijo de la vedette.

Ana Herminia y Ángel Cristo

"Sé que puedes rectificar, sabes que si no, no te lo diría. Cuando salgas y lo veas lo entenderás todo, ahora pasa página. Sé prudente, ten sentido común, sigue haciéndolo lo bien que lo estabas haciendo, porque salvo ese error, ibas muy bien", continuó explicando el marido de la concursante, que reconoció en numerosas ocasiones en plató el error de su pareja al señalar a Javier como agresor teniendo en cuenta las imágenes del incidente entre ambos.

Unas palabras más suaves que las que Vanessa Bouza le dedicaría más tarde desde plató, pidiendo su expulsión por ser "la más rastrera" y mantenerse firme en las serias acusaciones de agresión contra su marido. Y pese a que Ángel Cristo terminó su mensaje reiterando su apoyo y compresión, Ana Herminia no pudo evitar romper a llorar nada más terminar la conexión. "Lo siento, pensé mucho en ti cuando pasó eso, cuando yo hablé tú entenderás por qué fue", contestó la concursante entre lágrimas.

"No me gusta que me invadan y me toquen así"

"Es mi vida entera, quiero que se sienta orgulloso. Sabía que a él, esa parte, por todo lo que hemos vivido, no le iba a gustar. Pero él también sabe de algo que a mi me pasó y que no me gusta que me invadan y me toquen así", confesó sin contener el llanto la venezolana, reiterando su malestar por lo ocurrido con Javier la semana pasada. "Creo que en la situación en la que estaba... no lo puedo hablar aquí", lamentó la televisiva.

"Todo está bien", exclamó Ángel Cristo de fondo al ver lo afectada que permanecía Ana Herminia tras el alegato. Tras finalizar la conexión, la concursante no tardó en abrazarse a sus compañeros para continuar llorando, y minutos después, abandonó el salón para dirigirse al confesionario, superada por la situación. Todo se remonta al pasado jueves, cuando Javier propinó unas palmadas a la venezolana en la zona de la rodilla durante una conversación.

Tras esto, la mujer de Ángel Cristo comenzó a quejarse a sus compañeros sobre cómo el gallego se había sobrepasado invadiendo su espacio personal, asegurando que tenía marcas en el muslo de lo fuerte que le había golpeado. La televisiva llegó a mostrar en cámara las señales rojas que supuestamente le había provocado el marido de Vanessa Bouza, pero más tarde en la misma gala se pudo comprobar en los vídeos que esa ni siquiera era la zona en la que le dio las palmadas.