Ana Rosa se despide para siempre de 'TardeAR' con esta súplica a la audiencia: "Os necesito más que nunca"

Hace justo una semana que saltaba el bombazo. Ana Rosa Quintana deja las tardes de Telecinco para regresar a las mañanas con 'El programa de Ana Rosa' a partir del próximo lunes 3 de febrero. Así, Mediaset da marcha atrás y devuelve a la presentadora al horario en el que fue la reina de las mañanas durante 19 temporadas después de no alcanzar los objetivos esperados con 'TardeAR'.

Este miércoles, Ana Rosa Quintana se ha despedido para siempre de 'TardeAR' pues este jueves realizará una rueda de prensa, a la que asistirá El Televisero, para presentar todos los detalles del regreso de 'El programa de Ana Rosa'. Y por ello, se marcha un día antes de lo esperado pues cabe recordar que los viernes nunca presenta.

Cuando quedaban apenas unos minutos de programa irrumpían en el plató Kike Quintana junto a Verónica Dulanto y Frank Blanco, los nuevos presentadores de 'Tardear' para okupar el que será su plató a partir del lunes y dejar su impronta con unos grafitis con su firma.

Después, tanto Verónica Dulanto como Frank Blanco así como Miguel Ángel Nicolás y Leticia Requejo dejaban claro que a partir de ahora 'Tardear' será mucho más gamberro. "Comienza una nueva era", recalcaba Nicolás. "Vosotros sabéis lo que nos ha costado que nos pusieran el plató más lujoso de Telecinco, me lo cuidáis, me tenéis las mesas perfectas, me cuidáis a todos mis compañeros, ¿venís a hacer el gamberro?", les advertía Ana Rosa.

"Se va la CEO y se va la presidenta aquí dejas dinero encima de la mesa y no pidas responsabilidades", ironizaba Kike Quintana subiéndose al sofá. "Como empecéis así me llevo el sofá", amenazaba. "¿Cuándo vais a empezar a hacer el mamarracho?", les cuestionaba. "El lunes cuando tú ya estés agotada de haber madrugado, por la tarde estaremos aquí", le explicaba Frank. "Me estoy arrepintiendo de dejarles a ellos ehh. Me da pena irme, pero me da más pena dejarle este programa a estos", sentenciaba. "Ana, mejor que no lo veas porque no te va a gustar", aseveraba Miguel Ángel Nicolás. "La vamos a liar", apostillaba Leticia Requejo.

📹Frank Blanco y Verónica Dulanto llegan al nuevo 'Tardear' destrozando el plató de realidad virtual pic.twitter.com/clqLqPej8i — Tweets de tele (@teletuits) January 29, 2025

La despedida de Ana Rosa con petición a la audiencia: "Os necesito"

Asimismo, Ana Rosa Quintana aprovechaba para hacer una advertencia y es que el título del programa sufrirá una pequeña variación. "Yo solo espero que os lo paséis tan bien como me lo he pasado yo", les deseaba. "Para que el espectador de 'TardeAR' no se vuelva loco, esto va a seguir igual, nos quedamos con lo mejor", aclaraba Frank Blanco. "Pero el AR será en minúscula. Y seguiréis viendo al mismo equipo y colaboradores", proseguía diciendo Quintana. "Y bueno con todo el cariño Ana Rosa, pero con lo que se ahorran con tu abultado sueldo también vamos a contratar a gente nueva y habrá alguna incorporación", destacaba Frank.

"Asumid que no nos vamos a portar bien, aquí venimos a hacer el gamberro", incidía Leticia Requejo. "Yo ya tengo ideas para el que se porte mal", le advertía entonces Verónica Dulanto antes de que Ana Rosa se despidiera para siempre del programa de las tardes.

Así, Ana Rosa se dirigía a la audiencia con una petición de cara a su regreso a las mañanas. "Mañana sigue el programa y el viernes también, todo sigue en orden. Yo no vengo mañana ni pasado, nos vamos a preparar el nuevo programa bueno ya llevamos unos días preparándolo que ha sido todo muy rápido, en una semana se ha organizado todo este lio", explicaba.

"Os deseo mucha suerte. Sois estupendos todos, dejo aquí un equipo maravilloso de gente llena de talento y de buenas personas. Yo les espero humildemente el lunes a las 9 de la mañana así que les necesito más que nunca. El programa de Ana Rosa vuelve el lunes a las 9", concluía la presentadora.