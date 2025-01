Alessandro Lequio exhibe pruebas para avalar que lo de Roberto Herrera con Obregón es un complot

'Vamos a ver' ha continuado estirando la polémica de Ana Obregón y Nia Correia revelada por Roberto Herrera, ahora en el punto de mira de algunos por si debería haberlo contado o no cuando la supuesta víctima, Nia, lo ha había mantenido en silencio. Y Alessandro Lequio ha aportado una prueba para sostener que lo del presentador canario "apesta a oportunismo publicitario".

En primer lugar, el programa ha emitido las últimas palabras de Nia ante los medios, negándose a entrar en un asunto que ella no ha destapado y pidiendo zanjarlo. "Esto es lo que hace un profesional. Decir 'yo no quiero polémicas y ya está'", ha valorado Joaquín Prat, destacando la buena actitud de la cantante.

Acto seguido, Alessandro Lequio ha tomado la palabra y ha vuelto a incidir en que todo es una treta "promocional" a costa de Ana Obregón. "Y esta chica (Nia) no reniega de su compañero, pero deja claro quién ha sacado esto", ha subrayado el conde, poniendo el foco en Roberto Herrera para, acto seguido, sacar a la luz un mensaje clave.

"Esta mañana, Ana Obregón me ha enviado un mensaje que deja bastante clara toda la situación. Me dice 'para que veas que el tipo este (Roberto) sí quería publicidad. Te mando una captura de WhatsApp donde un año después de la grabación me dice que me quiere mucho y que me admira. Hay que joderse'", ha leído Alessandro Lequio.

Ese mensaje está fechado el día 24 de octubre de 2023, es decir, casi un año después de la grabación del spot de las Campanadas de RTVE en el que supuestamente se produjeron las humillaciones de Obregón a Nia Correia que acabaron con la joven fuera del rodaje y llorando tal y como desveló Roberto Herrera.

"Y el mensaje es el siguiente: el tal Roberto dice 'qué entrevista más bonita y más emocionante. Te quiero mucho, amiga'", ha compartido Alessandro Lequio. Es la dedicatoria que el comunicador canario mandó presuntamente a Ana Obregón para felicitarle por una entrevista en ese momento; lo cual demostraría que no estaba tan decepcionado con ella como ha afirmado ahora. "Se me cayó un mito", ha llegado a decir.

"Ahí tenéis a Roberto", ha apostillado Alessandro, señalando que es un fariseo. "Ana es una mujer con la que da gusto trabajar, Ana no debe entrar en estas cosas", ha comentado Cristina Tárrega. "Nunca nadie ha hablado mal de Ana profesionalmente, todo lo contrario. Siempre cosas maravillosas", ha apuntado Alejandra Prat. "Ya lo dijo Cervantes en El Quijote, ladran, luego cabalgas", ha rematado Tárrega.