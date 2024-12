Una ex colaboradora de 'Sálvame' señala por qué Ana Rosa se niega a trabajar con ella

Laura Fa ha sido la última invitada al podcast de Arnau Martínez, 'Chico de revista'. La periodista catalana se ha sincerado con su actual compañero de 'Espejo Público' sobre su paso por 'Sálvame' y sobre la actual estrategia de Mediaset. Además, ha destapado el veto de Ana Rosa Quintana.

"Yo no he trabajado con Ana Rosa, fíjate que me falta trabajar con ella. Yo no descarto trabajar algún día con ella. Para ella soy súper insignificante", empezó diciendo Laura Fa. Pese a esto, la colaboradora no rechazó la posibilidad de trabajar con la presentadora de 'TardeAR' en un futuro: "A mí no me importaría trabajar con Ana Rosa, de verdad".

Pero lejos de quedarse ahí, la periodista fue a más: "Me consta que en alguna ocasión le han propuesto mi nombre y ha dicho que no, eso me consta". De esta forma, ante un posible veto por Quintana, ella intentó restarle importancia: "No es estar vetada, es que cuando tú haces una lluvia de ideas de nombres, dices 'estas sí, esta no'. No creo que haya dicho 'esta nunca'. Pero en determinados momentos no cuadra", concluyó la catalana en el podcast de Arnau Martínez.

Laura Fa critica a la nueva Mediaset

En otro orden de cosas, Laura Fa criticó la nueva etapa de Mediaset, que pretende ir de televisión blanca, algo con lo que ella no está para nada de acuerdo. "Lo blanco y familiar no está en Telecinco. Con un hermano chantajista, un alcalde moribundo acabado… el tema blanco solo responde a los complejos de mucho de lo que nos dedicamos a esto y de justificar algunas de las cosas", asegura.

Además, abrió las puertas de Antena 3 a María Patiño y a Belén Esteban, quienes cree que "podrían estar en el programa de Sonsoles, que van colaboradores muy diferentes. ¿Por qué no?". Sin embargo, no opina lo mismo de Terelu Campos, a la que llama "estrellada": "Más que una estrella, es una estrellada tal y como le está yendo todo. Ha pasado de ser una presentadora a convertirse en un personaje. Funciona siempre, pero funciona en negativo. Si le pasan cosas buenas a Terelu eso no le interesa a la gente, les interesa cuando le va mal". "Su carrera como presentadora ha terminado, igual que la de Carmen Borrego como directora", sentencia.