'Sueños de libertad', avance semanal del 2 al 5 de diciembre: la ruptura de Begoña y Andrés y Fina, al límite

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento clave en algunas de sus tramas y esta semana se avecinan nuevos giros. Eso sí, los fans de la serie de Antena 3 tienen que saber que la ficción contará esta semana con un capítulo menos pues el viernes 6 de diciembre al ser festivo por ser el día de la Constitución no se emitirá.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, después de escuchar la conversación de Fina con Marta, Santiago decidía seguir a la dependienta para descubrir quién era su pareja. Una vez se encontraba con Marta, la De La Reina animaba a su novia a denunciarle para pararle los pies al comercial. Todo mientras él las veía y descubría que en realidad Fina está con una mujer.

En la cantina, Tasio intentaba hacer ver a Gaspar que en realidad no quiere marcharse a Jerez con Dolores y por eso no para de poner excusas para posponer sus planes. Después, el tabernero optaba por contarle a su novia su decisión definitiva.

Tras decidir romper con Miriam, Joaquín se presentaba en casa para hablar con Gema y confesarle que ha estado muy distante con ella pues tenía la cabeza en la empresa. Pero la doncella no terminaba de creerle y le pedía explicaciones por sus actitudes.

Andrés le anunciaba a Begoña que la nulidad matrimonial ya ha llegado y que para celebrarlo podían cenar juntos en el apartamento pero ella se mostraba reticente pues pueden volverse a quedar dormidos y que les terminen descubriendo.

Mientras, Julia mostraba su tristeza a Begoña por pedirle la nulidad matrimonial a su padre y le decía que sabe que tiene un novio y que les va a dejar. Ella se lo negaba y le aseguraba que pase lo que pase con su padre, ella nunca la va a dejar. Después, Begoña no dudaba en encararse con Jesús por haber malmetido con la niña.

Tasio compartía con Carmen que fue Digna quién les contó a sus sobrinos que él es hijo de Damián y le decía que se siente utilizado y que solo es un peón y está harto de verse envuelto en una guerra entre los De La Reina y los Merino. Por su parte, Carmen seguía empeñada en sacarse el carnet de conducir aunque a Tasio no le hace demasiada gracia.

Don Pedro acudía a casa de los Merino para pasar un rato con Digna y seguir indagando sobre los secretos de sus socios y la cocinera no dudaba en decirle que la familia está enfrentada y le proponía hacer un frente común para favorecer al negocio pero el padre de Mateo le dejaba claro que los De La Reina saben más de negocios que sus hijos.

Begoña le contaba a Andrés lo que ha pasado con Julia y su preocupación por cómo puede reaccionar la pequeña cuando descubra toda la verdad. Lo que ninguno esperaba es que Jesús iba a pillarles juntos en el apartamento con la propia Julia después de que el detective privado les haya localizado.

Por la noche, la guardia civil se presentaba en la tienda para detener a Fina por ser homosexual delante de Marta y la De La Reina le dejaba claro a su novia que la sacará de la cárcel. Todo después de que Santiago la denunciara tras verla con otra mujer y después de haberle rechazado.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 2 al jueves 5 de diciembre

Capítulo 196 de 'Sueños de libertad' – Lunes 2 de diciembre

Después de que la guardia civil haya detenido a Fina, Marta se queda completamente devastada y sufre una especie de ataque de ansiedad en la tienda. Tras ello, Carmen le dice a su jefa que no tiene que perder la calma pero la De La Reina teme lo que le puedan hacer a Fina en la cárcel y que ella sea la próxima en ser detenida.

Don Pedro vuelve a presentarse en casa de Digna y ella le deja claro que tiene una idea equivocada de sus hijos. El padre de Mateo le dice que él solo habla por lo que ha visto en las juntas. Tras ello, Digna aprovecha para seguir ganándose la confianza de Carpena para hacerle ver que sus hijos son los mejores.

Después de que Julia les pillara juntos besándose, Begoña le pide a Andrés estar distanciados en casa para evitar mayores escándalos con la pequeña. Y cuando ella trata de acercarse a la niña ella le rechaza y le dice que no quiere saber nada porque lo que están haciendo está muy mal y que están haciendo sufrir a su padre. Begoña no duda en decirle que pase lo que pase ella es la persona más importante de su vida y que no se irá de su lado.

Paralelamente, Julia les cuenta entre lágrimas a Damián y a María que pilló a Andrés y Begoña juntos en una casa después de que su padre la llevara allí. Y Damián no duda en encararse con su hijo por enfrentar a su hija y utilizarla para su propio beneficio. Así el patriarca no duda en amenazarle con quitarle la custodia y pedir la tutela de la niña.

Tras hablar con Damián, Marta deja claro que cree que ha sido Jesús quien ha denunciado a Fina para seguir haciéndola daño pero su padre le dice que tiene que ser otra persona. Por su parte, Claudia que presenció también lo sucedido con Fina no duda en preguntarle a Carmen y se muestra molesta porque siempre le ocultan cosas y no tienen confianza con ella.

Después, Damián acompaña a Marta a la prisión para visitar a Fina y le pide a su hija que se comporten. La dependienta le dice que es muy peligroso que vaya a visitarla allí y que no se comportan bien con ella. Además, Fina no duda en decir que cree que es Santiago quien las ha pillado y la ha denunciado.

Joaquín trata de mantener una relación estrictamente profesional con Miriam después de su beso, pero tanto él como la secretaria no pueden ocultar sus sentimientos y que se atraen. Mientras, Luis recibe la visita de Alberto, que ha regresado a la fábrica para saber si Luz sigue enfadada con él y le pide al perfumista que medie para que pueda perdonarle.

Marta recibe la llamada de Patricia Lambert para anunciar que regresa a Toledo después de que su marido haya fallecido y le dice a Jesús que le ha pedido que no esté en la reunión. Sin embargo, le exige a su hermano que se encargue de atender a la empresaria y Jesús se encara con ella por estar más preocupada por sus problemas de amor que por su trabajo y le deja claro que terminará recuperando lo que es suyo: el puesto de director.

Begoña vuelve a encararse con Jesús por utilizar a Julia y él le deja claro que no va a permitir que le aleje de su hija y que hará lo posible por acabar con su relación con Andrés. Finalmente, la enfermera le dice a Andrés que después de que Julia les haya descubierto no pueden seguir así y deja entrever que su relación no puede continuar.

Capítulo 197 de 'Sueños de libertad' – Martes 3 de diciembre

Tras descubrir que Julia vio a Begoña y a Andrés juntos besándose, María no duda en enfrentarse a su cuñada por hacer sufrir de esa manera a la pequeña y Begoña deja claro que todo fue culpa de Jesús. No obstante, Begoña le anuncia que Andrés y ella ya no se van a ver más y que han conseguido lo que querían. Después, María opta por felicitar a Jesús por su jugada maestra y le propone unir sus fuerzas.

Gaspar le confirma a Luis que ha decidido quedarse en la cantina y romper su relación con Dolores. Todo mientras el rumor sobre la detención de Fina empieza a correr como la pólvora por toda la colonia provocando que Gaspar se enfrente a todos los que la cuestionan y que Carmen se imponga ante Tasio cuando el operario llega a decir que no le hace ninguna gracia que Fina haya podido ver a su mujer desnuda.

Luis le cuenta a Digna que han detenido a Fina por ser homosexual y la cocinera asegura que es injusto que te encierren por algo que no se puede cambiar y le pide a Luis que sea discreto tras confirmarle que le gustan las mujeres. Tras ello, Digna no duda en apoyar a Marta y decirle que la tiene para lo que necesite.

Después de escuchar por boca de Begoña que su relación con Andrés se ha acabado, María decide mostrarse compasiva con su marido. Después, Andrés le pide a Damián que tome cartas en el asunto con Julia y que su hermano ha ido demasiado lejos. Pero el patriarca no duda en abroncar a su hijo por haberse liado con su cuñada.

Don Pedro se presenta en casa de los Merino para pedirle perdón a Digna asegurando que infravaloró a sus hijos. Por su parte, Miriam le informa a Joaquín que el cristalero ha citado también a Gema para que acuda a la reunión para negociar los nuevos frascos que ha solicitado Luis.

Marta cita a Santiago en su despacho y el comercial le confirma a Marta que fue él quién denunció a Fina por estar besándose con otra mujer y que eran dos desviadas. Y después de que él pida que le readmita, Marta le pide que retire la denuncia a Fina a cambio de un cheque en blanco y él lo rechaza asegurando que lo único que quiere es que esa invertida se pudra en la cárcel.

Patricia Lambert se reúne con Damián y Jesús para anunciarles que tras la muerte de su marido la mayor parte de las acciones de su empresa han ido a parar al hijo que tuvo con su primera mujer y les dice que tiene que romper su acuerdo con perfumerías De La Reina en Francia dejando caer que solo lo firmó por su vulnerabilidad y que podría asociarse con Floral.

Tras su vuelta a Toledo, Alberto se presenta en el dispensario para hablar con Luz por recomendación de Luis pero la doctora Borrell insiste en que no quiere saber nada de él y Alberto le deja claro que cuando le escuchó decir que no quería tener relación con ella prefirió marcharse pero se sintió avergonzado y entendió que le pudiera odiar. Y finalmente, la doctora le pide que se vaya y no vuelva y de repente encuentra a un bebé abandonado a las puertas de la casa-cuna.

Capítulo 198 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 4 de diciembre

Marta y Digna acuden a ver a Fina de nuevo a la prisión y tras sentirse culpable de haberla metido en un lío, Marta asevera que va a revelar que la otra mujer con la que estaba la dependienta es ella pero Digna le para los pies y que lo único que tiene que hacer es luchar por sacar a Fina de allí y no provocar que la detengan también a ella. Tras ello, las dos le piden a Fina que aguante.

Patricia Lambert le deja claro a Jesús que lo único que busca es vengarse de él y por eso vuelve a poner en juego su acuerdo lo que supondría que los productos de los De la Reina pudieran dejarse de comercializar en el mercado francés. Y cuando Joaquín aprecia que entre ellos hay cierta tensión, no duda en compartirlo con su madre y Digna le pide que investigue para ver si pueden sacar tajada sobre esta guerra.

María decide acercarse a Julia aprovechando que la niña está muy molesta por lo que ha pasado entre Begoña y Andrés. La pequeña asegura que no puede parar de sentir vergüenza cuando ve a Begoña y a Andrés después de lo sucedido. Después, Begoña le cuenta a Digna lo que vio Julia en la casa de Madrid porque Jesús la llevó allí para hacerla daño. Tras ello, Digna no duda en presentarse en el despacho para enfrentarse con Jesús amenazándole con destruirle.

Claudia le pide consejo a Mateo después de lo dolida que se siente después de haber descubierto que Fina es lesbiana y el párroco no duda en defender a la dependienta al decirle que no hace daño a nadie por amar a quién ama y que el problema es de la gente que lo mira con malos ojos. Después, el ex párroco también le aconseja a Andrés que intente recuperar a Begoña si de verdad la quiere.

Luz se está encargando de cuidad a la niña que dejaron abandonada en la casa-cuna y la doctora le comunica a Begoña que tiene que encontrar a la madre para ayudarla y se pueda hacer cargo de la bebé antes de que pueda acabar en una inclusa. Es entonces cuando Begoña descubre una pista en la nota que dejó y es que no tiene ni una sola falta de ortografía por lo que podría tratarse de alguien de bien.

Gema le sugiere a Joaquín intentar tener un hijo pero él le dice a su esposa que se les ha pasado el arroz y hace que ella vuelva a sospechar que algo le sucede a su marido y que le esconde algo.

Finalmente, Andrés le cuenta a Marta que tiene buenas noticias pues ha conseguido que uno de los mejores abogados de Toledo esté dispuesta a defender a Fina y tratar de conseguir que pueda salir de la cárcel.

Capítulo 199 - Jueves 5 de diciembre

Marta vuelve a visitar a Fina en su celda y le cuenta que Andrés ha conseguido que un prestigioso abogado la defienda. Además le explica cuál será su línea de defensa y que ha conseguido pruebas para denunciar que Santiago trató de abusar de ella.

Pese a que le pidió que se marchara, Alberto no duda en tratar de ayudar a su hija Luz a dar con la identidad de la madre de la bebé abandonada. Paralelamente, él aprovecha para confesarle a su hija que nunca estuvo enamorado de su madre.

Andrés trata de reconciliarse con Julia y pese a las reticencias de la pequeña le pide que se quede con ella pero no la moleste mientras hace los deberes. Paralelamente, Jesús no duda en aprovechar la situación para victimizarse y echarle la culpa a Andrés. Después, la pequeña le dice a Begoña que quiere que la deje en paz y la enfermera y Digna se unen para tratar de conseguir reconducir su relación con la niña.

Tras ver a su hija Marta desesperada por la situación de Fina en prisión, Damián decide tomar cartas en el asunto tras la petición de auxilio de su hija y le dice que hablará con Miguel Ángel Vaca, el nuevo gobernador civil de Toledo.

Después de verla muy callada durante la comida, Digna se interesa por el estado de Gema y la doncella no duda en compartir con su suegra que está decepcionada tras ver la reacción que tuvo Joaquín al proponerle tener un hijo. Mientras, Joaquín decide acudir a la reunión con el cristalero con Miriam en lugar de con su mujer.

Por otro lado, Joaquín le cuenta a Digna lo que ha descubierto sobre Jesús y Patricia Lambert gracias a Isabel, la anterior secretaria de su primo. Y es que el De La Reina y la empresaria se acostaron y luego la chantajeó para que aceptara quedarse con una comisión ridícula. Tras ello, Digna no duda en utilizar la información y se la cuenta a Don Pedro para tratar de ganarse su confianza. Tras ello, Carpena y Damián presionan a Jesús para que arregle sus problemas con Patricia Lambert pero ella se niega.