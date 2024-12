Sonsoles Ónega se planta y se subleva ante la dirección de su programa tras ser censurada

Sonsoles Ónega vivió un momento de tensión este viernes en su programa al encararse con los responsables de dirección por un intento de censura. Tras haber recibido el pasado miércoles en exclusiva a Antonio Canales tras sus acusaciones de inquiokupa, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' no evitó hacer este viernes una polémica reflexión que causaría revuelo entre los altos mandos del programa.

El bailaor saltó al centro de la polémica a principios de la semana después de que Pilar, su casera, hiciese público que le debe más de 5.000 euros por impagos de alquiler. Ante esto, Canales decidió acudir al espacio de Antena 3 para compartir su verdad con los espectadores, pero su versión de los hechos no pareció convencer a la periodista.

Sonsoles Ónega se moja sobre la polémica de Antonio Canales y recibe un tirón de orejas de sus jefes

"Esta semana se ha liado muy parda con lo de Canales", comenzó recordando Sonsoles Ónega este viernes, insistiendo en que la propietaria tan solo quiere que el bailaor salga de su propiedad. Fue entonces cuando Tamara Gorro dio un paso al frente en el debate posicionándose del lado de los caseros, y la conductora de 'Y ahora Sonsoles' sorprendió al mojarse de lleno.

"Antonio, igual tenemos que hablar en la intimidad tú y yo, pero te tienes que ir", señaló la presentadora, secundando las palabras de Tamara Gorro y posicionándose en contra del bailaor. Y mientras la periodista trataba de explicar a la audiencia su punto de vista de por qué Antonio Canales debería abandonar el domicilio, una gran reprimenda interrumpió a la presentadora a través del pinganillo.

"Me está diciendo la directora que no me meta en más fregados", lamentó Sonsoles Ónega, entre risas, al escuchar la preocupación de los responsables del programa. Sin embargo, tras hacer un repaso de las incoherencias por parte del artista en toda esta historia, la mayoría de colaboradores del espacio de Antena 3 se posicionaban también a favor de los caseros, provocando una última reacción de la comunicadora.

"Esto se soluciona cuando Antonio quiera que se solucione"

Haciendo oídos sordos a las advertencias de sus directores, Ónega se dirigió de nuevo a cámara para dejar clara su opinión. "Yo creo que esto se soluciona cuando Antonio quiera que se solucione. Así que, Antonio, intenta solucionarlo porque yo no quiero ver a la gente sufrir", terminó señalando la presentadora, rebelándose contra las indicaciones de su equipo, que le pidió guardar silencio.