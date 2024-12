Patricia Pardo se planta ante Joaquín Prat en Telecinco tras lo sucedido: "Siempre yo la rara"

Un nuevo pique se ha producido entre Patricia Pardo y Joaquín Prat en la entrega de 'Vamos a ver' de este lunes. El origen, el debate en la mesa de actualidad sobre el primer pase especial para público nudista de España. Una iniciativa que ha irrumpido en salas de Barcelona y Valencia para normalizar la desnudez y que está dando que hablar.

"Imagínense ustedes, porque yo les confieso que soy incapaz, estar sentados en el cine totalmente desnudos o solo con los calcetines puestos", ha introducido la presentadora gallega. "Vosotros no lo tenéis nada normalizado", ha espetado Joaquín tanto a ella como al resto de compañeros colaboradores, pues él sí estaba por la labor de esa iniciativa.

"¿Tú sí eh?", le ha replicado Patricia Pardo. "Yo claro, que vayan al cine en pelotas, claro que sí", ha aseverado el presentador. "A mí que en una playa la gente haga nudismo pues lo entiendo y me da exactamente lo mismo, pero ¿tú vas al cine y te encuentras a la gente saliendo desnuda y no te llama la atención y te parece normalísimo? Como siempre yo soy la rara de la mesa", se ha plantado la comunicadora.

La protesta de Patricia Pardo que Joaquín Prat zanja con un contundente corte

"Sois muy quisquillosos. Bueno, tú, porque los demás no se pronuncian", le ha arreado Joaquín Prat. "Claro, como siempre Patricia Pardo", ha lamentado ella al ser la díscola del programa. "Qué necesidad", ha clamado. "Yo voy al cine y no me gustaría cruzármelos porque qué necesidad tengo yo de ver a estas personas desnudas. Que se vayan a una playa nudista", ha proseguido criticando.

Además, Patricia Pardo ha acusado a sus compañeros, entre ellos Joaquín Prat, de no mojarse con suficiente honestidad sobre este asunto. "Sois todos unos cobardicas", les ha soltado. Aunque ha sido Prat el que le ha asestado el corte del día con su reflexión final: "Por eso precisamente ellos hacen estos actos reivindicativos en los que normalizan lo que tú no has acabado de normalizar, la desnudez".