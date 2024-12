El arrebato de Joaquín Prat y Patricia Pardo, captados como nunca antes: "A mi esto no me lo haces"

Patricia Pardo y Joaquín Prat han sido víctimas de la inteligencia artificial en pleno directo de 'Vamos a ver', por una canalla jugarreta del equipo de redacción y dirección del programa matinal de Telecinco. Han aparecido en pantalla como nunca antes se les ha visto y han clamado al cielo.

Los compañeros han preparado una recreación con imágenes hiperrealistas de ambos comunicadores ahora que hay una fiebre desatada en X con la IA de Elon Musk. "No hay límites para la creatividad, ni siquiera vosotros os salváis. Llevamos toda la mañana en redacción, no os voy a mentir, creando un mundo paralelo y riéndonos mucho", ha introducido con sorna la periodista Fabiola Etayo.

"Quiero Joaquín, que veas cómo serías con el pelo largo", le ha interpelado. Una imagen surrealista ante la que todos en plató han coincidido en señalar su enorme parecido a Pocholo Martínez-Bordiú. Su reacción ha sido inmediata: "Sois muy cabrones, ¿no?", "No estás mal, no te queda mal", le ha dicho Patricia Pardo entre risas. "El pelo se lo podríais haber puesto a Alfonso Egea que no tiene", ha replicado Joaquín Prat mirando a la dirección.

"Patri, tú no te rías mucho", le ha pedido Fabiola Etayo. Y es que también tenía para ella, con una foto con pelo corto que le ha disgustado. "Ya sé por qué me hacéis esto, porque yo soy anti pelo corto. Como me esté viendo mi peluquera...", han sido sus primeras palabras al verse de esa guisa en la pantalla de Telecinco. Eso sí, los colaboradores, con honestidad o no, la elogiaban por ese look.

"No la engañéis, estamos los dos fatal", ha rebatido Joaquín Prat, espeluznado con la IA. No obstante, lo peor estaba por llegar cuando han recreado a Patricia Pardo vestida convertida en merengue con la camiseta del Real Madrid: "Ay, qué fea, por favor, ¿pero por qué me ponéis como si fuera un tío? Yo me cambio de sitio eh, a mi esto no me lo haces", le ha espetado la gallega a la reportera del programa.

"¿Pero qué habéis hecho?", ha clamado, justo antes de verse también con traje de luces a pesar de que ella es una antitaurina declarada. "No, esta sí que no, esta ya sí que no. De futbolista vale, pero de torero no", ha sentenciado Patricia Pardo, totalmente horrorizada con el 'mal trago'.

Por último, el equipo de 'Vamos a ver' ha acabado la broma a Joaquín Prat y a Patricia Pardo mostrándoles en 'su boda':