'La Promesa' se despide de este histórico personaje tras salir a la luz todos sus secretos

Hace unas semanas, 'La Promesa' decía adiós a Miquel García Borda, el actor que interpretó al conde de Ayala en los últimos meses. Pero la serie de TVE ha vuelto a tener que decir adiós a otro de sus actores después de que se haya destapado toda la verdad de su personaje.

Hablamos de Michel Tejerina, el intérprete que daba vida a Pelayo. Cabe recordar que el conde de Añil ya desapareció de la ficción y después volvió. Pero ahora parece que su salida de la ficción es definitiva.

Michel Tejerina se despide de 'La Promesa' después de haber sido uno de los personajes secundarios más importantes de la ficción durante la segunda y la tercera temporada. Al actor madrileño le conocimos en 'El secreto de Puente Viejo' y posteriormente le hemos podido ver en otras series como 'La cocinera de Castamar' o 'Alba'.

El actor dice adiós a la serie líder de la tarde en TVE tras haber ganado el Emmy Internacional a Mejor Telenovela después de que su personaje, el conde de Añil haya confesado sus secretos a Catalina y esta le haya echado de su vida para siempre.

Cabe recordar que Pelayo llegó a 'La Promesa' tras hacer un pacto con la Marquesa para que se casara con Catalina y conseguir así que la hija del Marqués desapareciera. Tras haber roto su relación y después del salto temporal, Catalina fue en su búsqueda porque no podía parar de pensar en él y ambos decidieron darse una segunda oportunidad.

Cuando todo parecía ir bien, Catalina descubre que está embarazada. Y él sabe que ese bebé no es suyo porque ambos no han tenido relaciones sexuales por lo que su relación vuelve a ponerse en quiebra. Finalmente, y el mismo día de su boda, Pelayo decide marcharse del palacio dejando completamente destrozada a Catalina.

En el último capítulo, Pelayo decide encontrarse una última vez con Catalina para sincerarse con ella y contarle quién es en realidad y por qué llegó a su vida confesando así por fin que llegó a un pacto con Cruz, pero después se enamoró perdidamente de ella. Tras escucharle, la hija de Alonso y la hermana de Manuel no duda en decirle que no quería saber nada más de él. "Se acabó. Punto y final. No quiero volver a verte en lo que me queda de vida", fueron sus palabras exactas.

Tras la salida de Pelayo, los perfiles de 'La Promesa' en redes sociales se han querido despedir de Michel Tejerina con una última entrevista. En ella el actor cuenta cómo vivió la última escena junto a Carmen Asecas (Catalina) y qué ha supuesto para él volver a la serie de TVE.

Cuando le preguntan si podremos volver a ver a Pelayo en 'La Promesa', Tejerina no lo duda. "Ya sabéis que en La Promesa todo es posible, ojalá que sí", asegura el joven intérprete. "Ha sido muy emocionante, arranqué esta segunda etapa mostrando a un Pelayo muy diferente, que estaba hundido, absolutamente arruinado, destrozado emocionalmente y muy triste y decepcionado con la vida", reconoce.

"Para mí, hay un punto muy importante en esta segunda parte: cuando Catalina y Pelayo se hacen la promesa de que no puede haber mas mentiras, no pueden ocultarse más cosas. Esa es la clave de la nueva etapa de Pelayo", prosigue destacando Michel Tejerina.

Sobre la última escena del conde de Añil y Catalina, el actor de 'La Promesa' no lo duda. "Creo que se lo merecían los dos porque es una relación en la que hay mucho amor. Es una especie de redención para el personaje porque es el momento en el que Pelayo se libera de todo lo que le ha ocultado a Catalina. Decide poner por delante lo correcto a lo fácil. Lo fácil hubiera sido no volver nunca”.

Por último, Michel Tejerina lanza un último mensaje a los fans de 'La Promesa'. "Ha sido un auténtico placer interpretar a Pelayo para vosotros, me lo he pasado genial y es un orgullo haber formado parte de esta serie. Espero que la sigáis viendo", concluye.