'La Moderna', avance capítulo viernes 27 de diciembre: Rodrigo y Paula, amenazados y ¿la marcha de Iván?

Tras su breve parón por el día de Navidad, 'La Moderna' regresaba este jueves a TVE con un nuevo episodio a la espera de la llegada de cuatro nuevos actores que provocarán un terremoto en algunas de sus tramas.

En el capítulo de 'La Moderna' de este jueves, Rodrigo le decía a Paula que no pueden huir porque su familia está en peligro y solo él puede solucionar el problema. Y Paula, a su vez, le comunicaba tanto a su madre como a Pepita las justificaciones que había dado Rodrigo. Un Rodrigo que irremediablemente estaba al dictado de Amaya para citarse y ultimar su plan de venganza.

Mientras tanto, Iván le reconocía a su padre que sabía del romance entre Maruja y César. Algo que no le sentaba nada bien por no habérselo contado. Paralelamente, Elías harcía todo lo posible por garantizarse no perder dinero con la lotería, mientras que Teresa y el resto del personal se enteraban del extraño comportamiento que tiene últimamente Lázara.

A su vez, Leonora se planteaba vender su casa en Fuencarral y quedarse a vivir para siempre en la de su hija. Finalmente, Pietro y Antonia localizaban en un pueblo de Galicia, Moaña, el lugar donde vive Silvia, la pareja de su hijo fallecido.

¿Pero qué va a pasar en el siguiente capítulo de 'La Moderna' que se ofrecerá en La 1 de TVE el viernes 27 de diciembre a partir de las 16:30 horas antes de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'?:

Avance del capítulo 303 de 'La Moderna'

Amaya le dejará claro a Rodrigo que no está en posición de decidir nada y menos dejar la venganza, o Paula pagará las consecuencias. Paula, sin embargo, no creerá que su familia esté en peligro.

Don Emiliano por su parte, le comunicará a Maruja delante de Fermín y Pepita que está dispuesto a aceptar que quiera a otro hombre. Al mismo tiempo, las sobrinas de don Fermín, una vez solucionado el asunto Ballesteros, tendrán que comenzar la búsqueda de un nuevo director para "El retorno de la espía intrépida".

En La Moderna, Cañete y Teresa seguirán apreciando cómo Lázara está ausente, ya que parece no estar interesada en nada relacionado con el salón. Mientras tanto, el jefe de camareros se preparará para recibir la visita de su sobrino Quico. Finalmente, Iván estará muy desorientado, se sentirá solo y ello le llevará a amenazar con desaparecer para siempre.