'La Moderna', avance capítulo jueves 26 de diciembre: La doble venganza contra Emiliano

'La Moderna' se encuentra en un momento crucial en sus tramas. Sin embargo, la ficción protagonizada por Miguel Hermoso, Lola Marceli, Jesús Mosquera y Magdalena Tejado verá alterada su emisión y este miércoles hará un parón con motivo del día de Navidad.

Próximamente 'La Moderna' incorporará a cuatro nuevos actores a sus tramas. A la espera de su llegada, en el capítulo de este martes, Emiliano se lo pensaba mejor y se marchaba del Madrid Cabaret sin pasar a mayores la situación. Pepita, por su parte, se quedana tranquila al saber al final la intención de Emiliano.

Un Emiliano que le decía a Lázara que ha llegado el momento de saldar la deuda que contrajo con él, cuando no le dio a Fermín el informe que la inculpaba de la muerte de Juana. Él, a cambio, le devolvía el favor. Eso sí a la manera de don Emiliano.

Quien volvía a aparecer es Amaya, que tendrá que acabar la venganza que comenzó. Mientras tanto, Pietro se planteaba la posibilidad de conocer a su nieto, y Antonia lo apoyaba en lo que decida.

Por su parte, Elías conseguía el permiso de Fermín para que pueda vender lotería en La Moderna. Y Rodrigo y Paula tenían todo listo para marcharse. Sin embargo, se producía un giro de 180 grados y en el último momento Rodrigo detenía la huida.

¿Pero qué va a pasar en el siguiente capítulo de 'La Moderna' que se ofrecerá en La 1 de TVE el jueves 26 de diciembre, día de Nochebuena, a partir de las 16:30 horas antes de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'?:

Avance del capítulo 302 de 'La Moderna'

Rodrigo le dirá a Paula que no pueden huir porque su familia está en peligro y solo él puede solucionar el problema. Y Paula, a su vez, le comunicará tanto a su madre y a Pepita sobre estas justificaciones que le ha dado a Rodrigo. Un Rodrigo que irremediablemente estará al dictado de Amaya para citarse y ultimar su plan de venganza.

Mientras tanto, Iván le reconocerá a su padre que sabía del romance entre Maruja y César. Algo que no le sentará nada bien por no habérselo contado. Paralelamente, Elías hará todo lo posible por garantizarse no perder dinero con la lotería, mientras que Teresa y el resto del personal estarán al tanto del extraño comportamiento que tiene últimamente Lázara.

A su vez, Leonora se planteará vender su casa en Fuencarral y quedarse a vivir para siempre en la de su hija. Finalmente, Pietro y Antonia localizarán en un pueblo de Galicia, Moaña, el lugar donde vive Silvia, la pareja de su hijo fallecido.