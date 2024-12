Exclusiva: Belén Esteban se postula para 'GH DÚO 3' y destapa la llamada a Olvido Hormigos

Telecinco estrenará muy pronto la nueva edición de 'GH DÚO', la variante del mítico reality show 'Gran Hermano' y que estrenará en enero su tercera edición, después del gran éxito de las anteriores y de las que resultaron ganadoras María Jesús Ruiz y Lucía Sánchez. Ahora, la cadena quiere que la audiencia vuelva a conectar masivamente con la famosa casa de Guadalix de la Sierra en una edición que promete grandes momentos.

En las quinielas, ya se han empezado a filtrar los primeros nombres como el de José María Almoguera o Marieta. También suenan Bárbara Rey con sus hijos, Ángel Cristo Jr. y Sofía Cristo, lo que sería un cóctel explosivo, sobre todo después de que el hijo de la exvedette filtrase las fotos de su madre con el Rey emérito.

De este asunto, hemos preguntado a Belén Esteban, ganadora de 'GH VIP' y a quien podemos ver cada tarde en 'Ni que fuéramos shhh', en TEN, el canal de la TDT. La de San Blas se ofrece a participar en el reality de Telecinco y desvela con qué pareja le gustaría ir. Además, nos cuenta en exclusiva en El Televisero que ha hablado recientemente con Olvido Hormigos, su archienemiga en 'GH VIP 3'. ¿Aceptaría participar con ella en 'GH DUO'?

Belén, has comentado hace poquito que tú no descartarías, si te ofrecen, ir a 'Gran Hermano VIP' otra vez.

BELÉN - Totalmente.

Pero me sorprende, porque con lo mal que lo pasaste...

BELÉN - Ya, es que mi vida ha cambiado por completo. Antes tenía muchas responsabilidades y ahora tengo responsabilidades pero... Sí, a mí no me importaría ir.

Y sabes que Telecinco va a emitir la tercera edición de 'GH DÚO'. ¿Has oído nombres ya de quién va?

BELÉN - Sí, ayer dio Marta Riesco la exclusiva de que iba Carmen Borrego y su hijo.

Y de tu edición de 'GH VIP' suena Ares, ¿lo sabías?

BELÉN - Ah sí, no lo sabía, ¿con quién?

No se sabe, pero dicen que puede ser alguien también de tu edición.

BELÉN - Será Aguasantas, que era muy amiga de ella. Ah, pues mira, lo veo bien.

¿A ti, de tu edición, con quién te gustaría?

BELÉN - Con Víctor Sandoval. Montaría una con mi Víctor...

¿Y cómo sería el reencuentro con Ares? No sé qué relación tienes.

BELÉN - Bien, pero con Aguasantas no tengo ninguna.

¿Y si meten a Olvido?

BELÉN - Pues sería muy buena, porque te voy a contar lo que me pasó. Un día estaba yo en un concierto, no sé de quién, no sé a quién fui a ver, y de repente veo a un chico joven, camarero, encantador, muy pendiente y me coge el chiquillo y me dice: "Hola, Belén". Y le digo: "Hola, cariño". Y me dice: "Soy hijo de Olvido Hormigos". "¿Perdona?", le dije. Mira, cuando me lo dijo, me levanté, le saludé... Un niño de verdad, de veintitantos años, encantador.

Y le dije: "Llama a tu madre". Y llamó a su madre. Y le dije: "Olvido, te doy la enhorabuena, porque aparte de las historias que hemos tenido nosotras, te tengo que dar la enhorabuena del hijo que tienes". Me pareció… O sea, un chico que de verme le hizo ilusión, con las guerras que he tenido con su madre, que es otro y no me miraría a la cara. Y le dije llama a tu madre y la llamó y le dije: "Mira Olvido, vamos a olvidar lo que ha pasado, te doy la enhorabuena del hijo que tienes". Y estuvimos hablando un rato y bien.

Ella se quedaría loca.

BELÉN - Claro, ella se quedó... porque la llamó su hijo y cuando me puse yo, flipó.

¿Pero qué dijiste? Hola, soy Belén Esteban.

BELÉN - Sí, le dije: "Olvido, soy Belén Esteban y te llamo para decir que estoy con tu hijo y te doy la enhorabuena del hijo que tienes", porque es que me pareció un chico joven, con unas ganas de trabajar... Conmigo, encantador. A ver, que sabe las movidas con su madre. Cualquier persona no hubiera reaccionado así y se portó muy bien conmigo. Y ella también.

¿Te verías en un 'GH DÚO' con ella?

BELÉN - ¿Por qué no?

Eso sería la bomba y lo sabes, ¿no?

BELÉN - Sí.

¿Y te la verías en 'Ni Que Fuéramos Shhh' colaborando?

BELÉN - No me importaría. Yo creo que las cosas pasan y ya está.

Sin embargo, a 'Supervivientes' dices que no.

BELÉN - No puedo, soy diabética. No puedo porque yo llevo bomba de insulina. Entonces a mí me da una bajada y el helicóptero no llega.

¿Cuál sería para ti el Ojalá en el 2025?

BELÉN - Pues mira, ojalá que a todo el mundo le vaya muy bien, que todo se arregle y que ojalá todo el mundo sea feliz y que tengan un trabajo, salud y que todo se arregle, como en la DANA, como que estemos ahí ayudando, que ayuden las administraciones y desearle a todo el mundo un feliz 2025. Ojalá.

¿Y un propósito personal? Porque has repartido magia para todo el mundo, pero para ti…

BELÉN - Un propósito personal... tener la familia que tengo. Para mí es lo más importante y de lo más orgullosa que estoy.

Encima vino a 'Ni que Fuéramos Shhh' tu madre, que nunca había pisado un plató

BELÉN - Tenía una ilusión...