El actor de 'Sueños de libertad' que se ve obligado a despedirse tras un giro de guion: "Así es la vida"

Si hace un mes los fans de 'Sueños de libertad' se tuvieron que despedir de Isidro, el chófer de los De La Reina y padre de Fina (Alba Brunet), a quien interpretaba el actor Juan Gea; este miércoles asistíamos a la trágica muerte de otro de los personajes más queridos de la serie: Mateo.

El joven, que daba un vuelco a su vida y se salía del sacerdocio para casarse con Claudia, sufría un accidente cuando viajaba junto a su reciente esposa en una de las furgonetas de reparto de la fábrica. Tras él, Mateo no lograba sobrevivir y Claudia aunque salía ilesa también perdía el bebé que esperaba.

De este modo, tras la muerte de Mateo, 'Sueños de libertad' pierde a otro de los actores que se ha mantenido en la serie desde los inicios. Así, Pablo Béjar ha querido despedirse de la audiencia y de los fans de la serie a través de su cuenta de Instagram.

"Aquí termina mi viaje en @suenosdelibertadserie Gracias a todxs por el cariño, el apoyo y por tantos mensajes preciosos. Sois el mejor público. Me llevo a Mateo en mi corazón", empieza diciendo el intérprete. "He sido muy feliz durante toda esta temporada y he tenido mucha suerte coincidiendo con un equipo artístico y técnico maravilloso", prosigue escribiendo.

Tras ello, Pablo Béjar no duda en agradecer a todos los que han hecho posible su participación en 'Sueños de libertad'. Desde la productora Diagonal, pasando por el director de casting y a Atresmedia así como a su compañero Isabel Moreno, que interpreta a Claudia en la ficción. "Gracias infinitas a @labueladeltechno @enekobotanacasting @diagonaltelevisio @antena3com @atresmediacom Gracias @isabelmorenogzl sin ti, no hubiera sido lo mismo", añade. "Ha sido un placer compartir mi trabajo con vosotrxs cada tarde. Hasta la próxima", concluye.

El mensaje de Pablo Béjar a todos los fans de 'Sueños de libertad'

Pero además, Pablo Béjar ha querido dejar también un mensaje de despedida a todos los fans de 'Sueños de libertad' en la cuenta oficial de la serie en Instagram. "Quiero daros las gracias por todas estas muestras de cariño que he recibido durante todo este tiempo y sobre todo a raíz de la muerte de Mateo. No tengo palabras para agradecer la cantidad de mensajes, todo el apoyo. Dar muchísimas gracias al fandom", asevera.

"En fin estoy tremendamente agradecido. Esto es lo que ocurre, a veces los giros de guion cambian, pero desde luego os animo a que veáis 'Sueños de libertad' que van a ocurrir cosas muy muy interesantes, os mando muchos besos y que vaya todo bien y larga vida a 'Sueños de libertad'", termina diciendo el actor muy emocionado.

Así se grabó la muerte de Mateo

Asimismo, tanto Pablo Béjar (Mateo) como Claudia (Isabel Moreno) han explicado en la web de Antena 3 cómo vivieron la grabación de la última escena en la que Mateo muere en brazos de Claudia en la furgoneta en la que viajaban justo cuando Tasio llegaba para intentar salvarles la vida a sus amigos y compañeros.

"Todo es sorprendente todo lo que va ocurriendo en guion y lo vas descubriendo a medida que van escribiendo. Es un desafío porque es llegar a zonas muy emocionales y concretas. Pero se vive con tristeza porque te pones en la piel de lo que va a pasar, es inevitable. Te rompes, saber la vida que ibas a tener con ella, pero de repente se va. Es como la vida misma, estas situaciones desgraciadamente ocurren y tenemos que aprender a aceptar y a seguir viviendo", relata Pablo Béjar.

"Ha sido una cosa dura de grabar para mí de manera actoral, y también una oportunidad porque es muy guay hacer este tipo de secuencias. Y luego a nivel personal voy a echar mucho de menos a Pablo, me da mucha pena que se vaya, espero que la vida nos siga juntando", destaca por su parte Isabel Moreno.

Por otro lado, al preguntarle por cómo va a llevar Claudia la muerte de Mateo, la actriz da algunas claves. "Va a ser algo muy traumático. Claudia es muy bondadosa, podría llevarla al mal camino, pero creo que su pureza es muy grande para aceptar de forma buena que Mateo se ha ido y querrá vivir la vida que no ha vivido por él", advierte la actriz de 'Sueños de libertad'.