Carmen Lomana crea sensación por cómo llama a Carmen Borrego tras su nuevo aspecto físico

Carmen Borrego se alzaba como una de las protagonistas de la semana pasada al desvelar su renovada imagen en la portada de Lecturas. Tras su paso por el quirófano, la hermana de Terelu Campos regresaba a los platós este lunes generando todo tipo de reacciones. Y la sentencia de Carmen Lomana no se ha hecho esperar, pues ha terminado poniendo el nuevo rostro de la malagueña a juicio en el 'Tribunal Lomana' que protagoniza en Kiss FM.

"Hay que ir y arreglarse la boca. Muchos problemas físicos que tenemos vienen de ahí. Tenía pavor, pero lo he hecho, me he atrevido y estoy muy contenta", explicó la madre de José María Almoguera en 'Vamos a ver' tras su primera intervención de hace unas semanas, que obedeció únicamente a motivos médicos. Sin embargo, ahora ha apostado por mejorar sus brazos y su rostro en una intervención que duró siete horas.

Carmen Lomana sobre la nueva y mejorada Carmen Borrego: "No sé qué más se quería hacer"

Carmen Lomana no evitaba pronunciarse sobre el inesperado cambio durante su sección en 'Las Mañanas KISS', programa de radio en el que colabora habitualmente junto a María Lama y Xavi Rodríguez. "Se ha hecho una buena operación porque sigue siendo ella, pero mejorada. ¿No os acordáis de la papada que tenía? Era como una cosa así... Parecido a un sapo o a un pelícano", señaló la socialité.

👀 Lomana sobre Carmen Borrego: "Tírenme a la basura y hagan una nueva".



Hoy en #TribunalLomana, @Carmen_Lomana sienta en el banquillo a Carmen Borrego tras su triple operación estética de sonrisa, cara y brazo. 💉 pic.twitter.com/aiu7FCBLTz — Las Mañanas KISS (@lasmananaskiss) December 17, 2024

Y la empresaria no se quedó ahí, alabando a la malagueña por los buenos resultados conseguidos tras su complicada intervención en la que, según asegura en Lecturas, dejó hecho su testamento antes de entrar en quirófano. "Está muchísimo mejor, está mona y, luego, no sé qué más se quería hacer. Yo creo que lo que tiene que decir es: 'mira, tírame a la basura y hagan una nueva", añadió con sorna la colaboradora de KISS FM.

"Estás mucho más guapa"

"O sea quiere todo, también se quería hacer un trasvase de la tripa al culete. Bueno, pero para mí es inocente", terminó señalando Carmen Lomana antes de dirigirse personalmente a la hermana de Terelu Campos con sus mejores deseos. "Para eso está la cirugía estética. Enhorabuena Carmen, porque estás mucho más guapa", subrayó el rostro habitual de 'Espejo Público' para zanjar el juicio.