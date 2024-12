Carmen Borrego se revuelve de su asiento contra Joaquín Prat y le encara: "No es justo"

Jorge Javier Vázquez anunciaba este martes que el tercer concursante oficial de 'GH DÚO 3' era José María Almoguera. De este modo, el hijo de Carmen Borrego da el paso definitivo para convertirse en un personaje después de sus entrevistas en 'De Viernes' después de haber renegado de este mundo en los últimos años. Y tras su fichaje, la colaboradora de 'Vamos a ver' ha reaccionado junto a Joaquín Prat ante este salto de su hijo al reality de Telecinco.

"Aunque te lo esperes, no dejas de sorprenderte cuando te lo confirman. Entrar en un reality no es nada de lo que te tengas que avergonzar", empezaba diciendo Carmen Borrego. "Espero que demuestre quién es José María, un tío noble al que quiere todo el mundo que le conoce y que tiene amigos desde la infancia. Es muy difícil tener un micrófono 24 horas al día, por lo que puede que alguna vez se equivoque", proseguía diciendo la colaboradora.

Asimismo, Carmen Borrego se ha mostrado confiada en que esto pueda hacer que madre e hijo se unan. "Puede que la defensa que le voy a hacer aquí fuera haga que nos unamos", destacaba la colaboradora, que cabe recordar que también habría recibido una oferta para entrar al reality pero la habría rechazado.

Tras ello, los compañeros de Carmen Borrego en 'Vamos a ver' han querido saber si había hablado con su hijo y ella confesaba que se habían mensajeado por WhatsApp. "Le he deseado suerte y le he dicho que me gustaría tener una conversación antes de que entre al reality. Quiero que sepa que yo no quiero condicionarle y quiero que haga su concurso, pero me gustaría decirle algunas cosas como madre", explicaba la hermana de Terelu Campos. Eso sí, Carmen Borrego ha sido clara al decir que ella no se va a hacer un Raquel Bollo y que si tiene que criticar algunas de las cosas que haga su hijo que no le gusten lo hará.

Como era de esperar, el fichaje de José María Almoguera por 'GH DÚO' no ha sido bien recibido por todos. Así, Alexia Rivas no dudaba en cuestionar el paso que ha dado el hijo de su compañera tras haber criticado siempre el show televisivo. Tras ello, Carmen Borrego daba la cara por su hijo diciendo que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión y recordaba que había trabajado mucho detrás de las cámaras.

Joaquín Prat hace saltar a Carmen Borrego por su hijo José María Almoguera

Por su parte, Alessandro Lequio apostillaba que José María Almoguera se unía a la televisión para "completar la cuota Campos" sumándose así a su madre, a su tía Terelu y a su prima Alejandra Rubio. En ese sentido, el italiano recalcaba que le faltaba la "cuota Pantoja" pues la "cuota Bárbara Rey" ya estaba ocupada con el fichaje de Ana Herminia.

Y eso llevaba a que Joaquín Prat no se reprimiera un dardazo a todos los hijos de que están acudiendo a programas como 'De Viernes' para atacar a sus padres y más concretamente a sus madres. "Todas esas cuotas son hijos que ponen a parir a sus madres", soltaba el presentador de 'Vamos a ver' sin cortarse.

Unas palabras que hacían que Carmen Borrego brotara contra él. "Mi hijo ha dicho que tiene un problema conmigo, tampoco creo que haya dicho cosas muy graves. Siempre ha dicho que yo he sido una buena madre, no le he oído decir lo contrario. No creo que sea comparable a lo que han dicho otros hijos. No es justo decir eso", le contestaba.

"Yo estoy aquí por ser la hija de María Teresa Campos y la hermana de Terelu Campos", terminaba diciendo Carmen Borrego en clara defensa de su hijo por el ataque de sus compañeros en el programa de Telecinco.