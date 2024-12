Belén Esteban revela cómo es su relación actual con Jorge Javier Vázquez y apunta a Ana Rosa

Todas las tardes, a partir de las 15:50h, los espectadores pueden ver en TEN, el canal temático de la TDT, el programa 'Ni que fuéramos Shhh', presentado por María Patiño y en el que colaboran diariamente los históricos colaboradores de 'Sálvame' Belén Esteban, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Chelo García Cortés o Lydia Lozano, entre otros.

Con la colaboradora estrella del formato producido por Fabricantes Studio hemos hablado en exclusiva en El Televisero sobre distintos temas de actualidad que la rodean. Por ejemplo, Belén Esteban desvela lo más duro de estos últimos meses, apuntando directamente a Ana Rosa Quintana en su respuesta. Por otro lado, la de San Blas habla de su relación actual con Jorge Javier Vázquez.

¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido para ti estos meses trabajando en 'Ni que fuéramos' (el nuevo 'Sálvame')?

BELÉN ESTEBAN - Muy buenos, la verdad. Yo lo he llevado muy bien. Estoy muy contenta de pertenecer a la empresa a la que llevo perteneciendo 15 años. Sí, 15 años y yo me voy a quedar con ellos siempre. Pase lo que pase, siempre.

Yo creo que aquí encima te has soltado la melena todavía más, ¿no? Se te ha visto súper libre.

BELÉN - Yo venía suelta, pero aquí me la ha soltado muchísimo más. Es que las cámaras robotizadas me siguen a todos lados. Porque a mí me gusta el… que me levanto, voy para redacción, me meto ahí en dirección. Y me siguen, me siguen. La verdad es que me siguen.

¿Qué ha sido para ti lo más fácil o más duro de esta etapa nueva?

BELÉN - Lo más fácil ha sido hacer lo que quiero y lo más duro ha sido... por ejemplo, dar una exclusiva en 'Ni que fuéramos' y que ni nos nombraran. Por ejemplo, nosotros dimos en directo lo de Alejandra Rubio, que estaba de parto, y Ana Rosa Quintana lo metió como exclusiva suya cuando nosotros ya lo habíamos metido.

A mí eso me ha sorprendido. A pesar de la ruptura que hubo con Mediaset en todo momento, pensaba que tú con Ana Rosa erais súper íntimas.

BELÉN - Yo tengo buena relación con ella. A ver, yo empecé con ella, pero es verdad que ya cada una coge sus caminos diferentes, pero yo la tengo cariño, creo que ella a mí también y yo no tengo ningún problema con ella. Una cosa es el trabajo y otra cosa es lo personal.

¿Tú te podrías ir a tomarte unas cañas con ella?

BELÉN - Bueno, hace cosa de un año coincidimos en una cena benéfica de Pilar García de la Granja y muy bien. Ella bien conmigo y yo con ella.

Aquí ya no solo habláis de corazón, sino también de televisión de forma libre. Tú como nueva analista televisiva, ¿cómo estás viendo esta nueva etapa de audiencias de Mediaset después de vuestra salida?

BELÉN - Hablamos de todo sí. Yo te puedo decir que nosotros nos fuimos de bajito con un 14% y yo creo que no han hecho un 14% todavía, pero les deseo que les vaya muy bien, no les deseo mal a nadie, creo que la tele ha cambiado, es lo que han querido elegir y ya está.

¿Cómo es tu relación con Jorge Javier Vázquez actualmente?

BELÉN - Nos vemos muy poco, a ver, normal, porque él está trabajando mucho, y nosotros también, que aquí venimos todos los días de lunes a viernes, pero buena relación, siempre buena relación.

¿Os intercambiáis Whatsapps...?

BELÉN - Hablamos por teléfono y todo eso.

¿Y sí os ve?

BELÉN - Sí, algún día nos habrá visto. Como yo también he visto su programa.

¿Y qué tal? ¿Te gusta 'El Diario de Jorge'?

BELÉN - Hombre, yo siempre lo digo, si Jorge no estuviera, el programa hubiera durado dos semanas, pero gracias a Jorge el programa está durando.