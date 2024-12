Bárbara Rey revela dos episodios de abuso de un locutor de radio y un director de cine muy conocidos

Los primeros minutos de la emisión de 'Bárbara Rey, mi verdad' han abordado el salto a la fama de la murciana y no han estado exentos de polémica. Un relato con el que Bárbara Rey ha dado a conocer hasta dos episodios de acoso por parte de hombres muy relevantes de los medios de comunicación. Tal y como ha narrado la propia Bárbara Rey, el primero se produjo con un locutor de radio.

"Tenía un programa muy importante y tenía mucho éxito", ha recordado la madre de Sofía Cristo al tiempo que recordaba como, junto a una amiga, no tenían nada para comer. "En dos o tres fiestas nos tuvimos que ir porque querían tener sexo con nosotras y además éramos vírgenes", ha enfatizado.

Con apenas 19 años y estando en la calle, Bárbara Rey se acercó a este famoso locutor para pedirle dinero para un bocadillo. En palabras de la vedette, éste les prestaría el dinero si Bárbara Rey le acompañaba a su casa a por efectivo. "Voy con el andando hasta su casa desde la Gran Vía y cuando estoy en su casa, cierra la puerta por dentro y me empieza a forzar. Le tuve que pegar, él me pegó a mí y como pude me escapé de su casa sin las diez pesetas", ha recordado.

Sobre la identidad de este famoso hombre, Bárbara Rey ha preferido mostrarse precavida: "Es una persona muy considerada. No él considerado, sino que son muy considerados con él y creo que todavía está vivo. Tenía por ahí un sombrero y tal que me dieron, no sé si en una fiesta o programa. No me acuerdo bien, pero ya no lo tengo".

"Era todo tan incómodo, horrible y desagradable": el espeluznante relato de Bárbara Rey

Bárbara Rey también ha tenido que enfrentarse a este tipo de situaciones en el cine, concretamente durante la grabación de una película en Marbella. "El director de la película se sobrepasa conmigo. Después del rodaje se organiza una cena... siempre se acercaba, me metía mano y cuando podía me metía mano por aquí y si podía me cogía un pecho... Me metía mano por debajo porque estábamos sentados en la mesa, siempre procuraba meterme mano por debajo de la falda y me tocaba", ha comenzado diciendo Bárbara Rey.

"Era todo tan incómodo, tan horrible y desagradable que, había una cena al día siguiente después de rodar y le digo a mi amiga Maricruz, dí que estoy enferma, que tengo fiebre y me quedo en la cama. Este hombre se presenta. Se mete en la habitación, intenta tocarme, abrazarme, besarme. Yo me tuve que levantar de la cama, echarlo. A raíz de ahí llamo a mi representante y le dije que abandonaba la película. Me dieron mil pesetas y me vine a Madrid", ha proseguido relatando Bárbara Rey.

Al ser preguntada por la identidad del señalado, Bárbara Rey ha mantenido su postura de no dar nombres ni apellidos. "Ese hombre ha sido siempre respetadísimo y tiene, además un Goya. No voy a decir su nombre porque siempre sería la mala como lo he sido siempre... Además, quizá más que por él, no lo voy a hacer por el cine español y por su hija", han sido las polémicas palabras de la murciana.