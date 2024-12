Avance 'Sueños de libertad', capítulo miércoles: las sospechas de Gema y la buena noticia para Fina

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento clave en algunas de sus tramas y esta semana se avecinan nuevos giros. Eso sí, los fans de la serie de Antena 3 tienen que saber que la ficción contará esta semana con un capítulo menos pues el viernes 6 de diciembre al ser festivo por ser el día de la Constitución no se emitirá.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este martes, tras descubrir que Julia vio a Begoña y a Andrés juntos besándose, María no dudaba en enfrentarse a su cuñada por hacer sufrir de esa manera a la pequeña y Begoña dejaba claro que todo fue culpa de Jesús. No obstante, Begoña le anunciaba que Andrés y ella ya no se van a ver más y que han conseguido lo que querían. Después, María optaba por felicitar a Jesús por su jugada maestra y le proponía unir sus fuerzas.

Gaspar le confirmaba a Luis que ha decidido quedarse en la cantina y romper su relación con Dolores. Todo mientras el rumor sobre la detención de Fina empezó a correr como la pólvora por toda la colonia provocando que Gaspar se enfrentara a todos los que la cuestionan y que Carmen se impusiera ante Tasio cuando el operario llegaba a decir que no le hace ninguna gracia que Fina haya podido ver a su mujer desnuda.

Luis le contaba a Digna que han detenido a Fina por ser homosexual y la cocinera aseguraba que es injusto que te encierren por algo que no se puede cambiar y le pedía a Luis que sea discreto tras confirmarle que le gustan las mujeres. Tras ello, Digna no dudaba en apoyar a Marta y decirle que la tiene para lo que necesite.

Después de escuchar por boca de Begoña que su relación con Andrés se ha acabado, María decidía mostrarse compasiva con su marido. Después, Andrés le pedía a Damián que tome cartas en el asunto con Julia y que su hermano ha ido demasiado lejos. Pero el patriarca no dudaba en abroncar a su hijo por haberse liado con su cuñada.

Don Pedro se presentaba en casa de los Merino para pedirle perdón a Digna asegurando que infravaloró a sus hijos. Por su parte, Miriam le informaba a Joaquín que el cristalero ha citado también a Gema para que acuda a la reunión para negociar los nuevos frascos que ha solicitado Luis.

Marta citaba a Santiago en su despacho y el comercial le confirmaba a Marta que fue él quién denunció a Fina por estar besándose con otra mujer y que eran dos desviadas. Y después de que él pidiera que le readmita, Marta le solicitaba que retire la denuncia a Fina a cambio de un cheque en blanco y él lo rechazaba asegurando que lo único que quiere es que esa invertida se pudra en la cárcel.

Patricia Lambert se reunía con Damián y Jesús para anunciarles que tras la muerte de su marido la mayor parte de las acciones de su empresa han ido a parar al hijo que tuvo con su primera mujer y les decía que tiene que romper su acuerdo con perfumerías De La Reina en Francia dejando caer que solo lo firmó por su vulnerabilidad y que podría asociarse con Floral.

Tras su vuelta a Toledo, Alberto se presentaba en el dispensario para hablar con Luz por recomendación de Luis pero la doctora Borrell insistía en que no quiere saber nada de él y Alberto le dejaba claro que cuando le escuchó decir que no quería tener relación con ella prefirió marcharse pero se sintió avergonzado y entendió que le pudiera odiar. Y finalmente, la doctora le pedía que se fuera y no vuelva y de repente encontraba a un bebé abandonado a las puertas de la casa-cuna.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 198 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este miércoles 4 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 198 de 'Sueños de libertad'

Marta y Digna acuden a ver a Fina de nuevo a la prisión y tras sentirse culpable de haberla metido en un lío, Marta asevera que va a revelar que la otra mujer con la que estaba la dependienta es ella pero Digna le para los pies y que lo único que tiene que hacer es luchar por sacar a Fina de allí y no provocar que la detengan también a ella. Tras ello, las dos le piden a Fina que aguante.

Patricia Lambert le deja claro a Jesús que lo único que busca es vengarse de él y por eso vuelve a poner en juego su acuerdo lo que supondría que los productos de los De la Reina pudieran dejarse de comercializar en el mercado francés. Y cuando Joaquín aprecia que entre ellos hay cierta tensión, no duda en compartirlo con su madre y Digna le pide que investigue para ver si pueden sacar tajada sobre esta guerra.

María decide acercarse a Julia aprovechando que la niña está muy molesta por lo que ha pasado entre Begoña y Andrés. La pequeña asegura que no puede parar de sentir vergüenza cuando ve a Begoña y a Andrés después de lo sucedido. Después, Begoña le cuenta a Digna lo que vio Julia en la casa de Madrid porque Jesús la llevó allí para hacerla daño. Tras ello, Digna no duda en presentarse en el despacho para enfrentarse con Jesús amenazándole con destruirle.

Claudia le pide consejo a Mateo después de lo dolida que se siente después de haber descubierto que Fina es lesbiana y el párroco no duda en defender a la dependienta al decirle que no hace daño a nadie por amar a quién ama y que el problema es de la gente que lo mira con malos ojos. Después, el ex párroco también le aconseja a Andrés que intente recuperar a Begoña si de verdad la quiere.

Luz se está encargando de cuidad a la niña que dejaron abandonada en la casa-cuna y la doctora le comunica a Begoña que tiene que encontrar a la madre para ayudarla y se pueda hacer cargo de la bebé antes de que pueda acabar en una inclusa. Es entonces cuando Begoña descubre una pista en la nota que dejó y es que no tiene ni una sola falta de ortografía por lo que podría tratarse de alguien de bien.

Gema le sugiere a Joaquín intentar tener un hijo pero él le dice a su esposa que se les ha pasado el arroz y hace que ella vuelva a sospechar que algo le sucede a su marido y que le esconde algo.

Finalmente, Andrés le cuenta a Marta que tiene buenas noticias pues ha conseguido que uno de los mejores abogados de Toledo esté dispuesta a defender a Fina y tratar de conseguir que pueda salir de la cárcel.