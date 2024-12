Avance 'Sueños de libertad', capítulo martes: la extorsión de Jesús y la encrucijada de Andrés

'Sueños de libertad' sigue sumando éxitos en Antena 3. La serie líder de las sobremesas cumplía la semana pasada sus 200 capítulos y esta semana atraviesa un momento crucial en sus tramas tras la trágica muerte de Mateo y la enfermedad de Julia.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este lunes, el estado de salud de Julia mejoraba y la pequeña ya apenas tenía fiebre. Paralelamente, el acercamiento entre Jesús y Begoña iba a más haciendo que Luz recelara de las intenciones del De La Reina y no dudaba en advertirle a su amiga. Asimismo, Julia le dejaba claro a Begoña que le ha perdonado todo lo que pasó cuando se enteró de que estaba con su tío Andrés.

Por su parte, Digna trataba de consolar a doña Inés después de que se sienta culpable por lo que hizo con Claudia y de pensar que su hijo Mateo no se lo perdonaba. La madre de Mateo lloraba desconsolada por la trágica muerte de su hijo y la cocinera trataba de aconsejarla. Después es don Pedro quién se derrumbaba ante Digna.

Carmen y Fina optaban por idear un plan para que Claudia pueda salir adelante y cumplir el deseo que tenía junto a Mateo: ir a conocer el mar. Pero la dependienta se negaba a salir de su habitación. Por su parte, Tasio terminaba derrumbándose con Carmen después de haber perdido el bebé que esperaba con Claudia.

Andrés no paraba de sentirse culpable por la muerte de Mateo y que Claudia haya perdido el bebé pues podía haberlo evitado si hubiera despedido a Felipe. Además compartía con Begoña su intención de poder reconciliarse con su sobrina y su ex amante no dudaba en apoyarle.

Inés acudía a ver a Claudia y le pedía perdón por lo que hizo con ella y la dependienta perdonaba a su suegra. Después, Claudia no dudaba en eximir de toda la responsabilidad del accidente a Andrés pero don Pedro en cambio no es capaz de perdonarle y exigía justicia solicitando su despido y Damián dejaba en manos de su hijo la decisión.

Por otro lado, Damián, preocupado por lo que pueda hacer Marta, decidía citarse con Santiago y le ofrecía un acuerdo: darle un sobre con dinero a cambio de retirar la denuncia contra Fina y desaparezca de Toledo. Y aunque de primeras le pedía un trabajo, el comercial aceptaba el trato y Damián le pedía que desaparezca del mapa en tres días.

Tras descubrir que los Merino le han arrebatado los terrenos que tenía apalabrados para montar un nuevo negocio, Jesús no dudaba en encararse con sus primos y les declaraba la guerra amenazando sobre todo a Joaquín.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 211 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este martes 24 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 211 de 'Sueños de libertad'

Tras ver a Begoña y Andrés de nuevo muy juntos en la cocina y muerto de celos, Jesús no se reprime y acusa a su hermano de haber sido el culpable de la muerte de Mateo y le amenaza o se va él de la empresa por las buenas o lo echará él a patadas.

Mientras Marta le pide a su padre que no se deje llevar por la rabia con Andrés, Damián decide contarle que ha solucionado el problema de Fina y Santiago no volverá a molestarlas y que va a retirar la denuncia. Otra que también da la cara por Andrés ante Damián es María pero el patriarca no está por la labor de dejar pasar el grave error que ha cometido su hijo.

Tasio se reúne con Claudia en la cantina para tratar de convencerla de que acepte el plan de ir a la playa juntos con Fina y Carmen. Y la dependienta intenta que el operario perdone a Andrés haciéndole ver que el De La Reina no tiene nada que ver con lo que sucedió con Mateo. Tras su charla con Claudia, Tasio decide disculparse con su hermanastro.

Don Agustín también acude a ver a Claudia para tratar de que se recomponga ante la tragedia que ha vivido y el párroco logra convencer a la dependienta para que acepte ir a la playa junto a sus amigas.

Finalmente, Damián se ablanda y afloja con Andrés asegurándole que le va a mostrar todo su apoyo si decide continuar en la fábrica. Después, Andrés trata de hablar con don Pedro pero el padre de Mateo no atiende a las razones que le da el hermano de su socio. Después, Carpena se echa en brazos de Digna y ambos terminan besándose cuando Inés aparece en su casa.

Jesús no duda en amenazar a Joaquín y le advierte con que si no le revende las tierras él le contará a Gema todo lo que le ha pasado con Miriam y que les vio liándose en su despacho. Después, por la noche Julia le pregunta a Jesús si continuará con Begoña y su padre le dice que sigue tremendamente enamorado de ella mientras Begoña los escucha desde la puerta.