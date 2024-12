Adrián siembra la polémica en 'Gran Hermano' tras el comentario homófobo que llegó a soltar

La casa de 'Gran Hermano' está que arde y es que la final está a la vuelta de la esquina. Un hecho que inquieta a los habitantes de la casa más famosa de España y que polariza la convivencia. De hecho, las broncas están a la orden del día siendo la protagonizada por Adrián, una de las que más repercusión ha tenido por su desafortunado y homófobo comentario.

Todo ha comenzado durante uno de los enésimos encontronazos que Maica ha tenido con Óscar a colación de las tareas del hogar. Precisamente el concursante no ha tenido reparo en hacer una referencia sobre Maica que poco o nada le ha gustado a Adrián. De hecho, esto ha hecho saltar a Adrián, quien no tuvo reparo en defender a Maica frente a Óscar. "No me gusta la gente que coge y que cuando está enfada se burla de otra gente", ha comentado.

Frente a ello, Ruvens le ha soltado: "Lo que hace Óscar al lado de otras personas es nimio. ¿Tú qué tienes contra él? A mí no me gusta la gente injusta que levante la voz solo con unos y no con los otros". Lejos de quedarse callado, Ruvens le ha soltado: "A mí no me gusta cuando te utilizan y hacen contigo lo que les da la gana y no menciono a nadie". Un comentario que ha incrementado la tensión en la casa, que ha estallado precisamente cuando Ruvens le ha tildado de "perrito faldero".

"Como lo volváis a decir, me vas a encontrar. Yo no soy el perro de nadie. Estoy del puto perro guardián hasta las pelotas y no me hinchéis las pelotas porque si no, me vais a encontrar", les ha advertido. "Que no me das ningún miedo, que te encontraré. A ver quién tiene más cojones", ha intervenido Óscar. Ante ello, Adrián ha soltado: "Seguramente yo porque tú no tienes cojones. Tú tienes cojones para lo que quieres".

El comentario que ha desatado la polémica con Adrián

"Claro, a ver quién es más macho en esta casa", ha ironizado Óscar. Un comentario cuya réplica ha sobrepasado las líneas establecidas en la convivencia. "Tú desde luego que no, ya lo has demostrado. Hasta estas señoritas (Maica y Daniela) tienen más que tú. Eso te lo digo yo", le ha espetado.

Un comentario que podría ser un golpe bajo al concursante, quien ha denunciado dicha acción: "Siempre el que más, el más macho y hombre, ¡a ver si nos actualizamos un poco que estamos en el siglo XXI!". Cabe recordar que no es la primera vez que Adrián protagoniza una polémica de similares características.

🔄 Óscar#GH3D pic.twitter.com/gfgIBE5DBI — Tendencias de España (@viralenspain) December 3, 2024

Hace unas semanas le soltó a Maica: "Mejor no te bajes, no vaya a ser que te lleves una sorpresa y te hagas mujer". Un desafortunado traspiés por el que tuvo que pedir perdón y que le colocó en la palestra de los espectadores, quienes tampoco han pasado inadvertido su nuevo frente.